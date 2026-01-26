Alcaraz entrena bajo el calor extremo de Australia antes de su duelo con De Miñaur

Alcaraz inició la sesión a las 12:30 hora local (2:30 GMT) y entrenó durante casi una hora con temperaturas cercanas a los 30 grados y un índice UV muy elevado, aunque se mostró sonriente y cercano con los aficionados.

Durante la práctica, el español trabajó golpes desde el fondo de la pista, transiciones hacia la red y realizó varias pausas para reaplicarse protector solar y refugiarse en la sombra para mitigar el calor y hablar con su equipo.

Media hora más tarde, en la pista contigua -la número 17-, comenzó su entrenamiento el australiano Alex de Miñaur, rival de Alcaraz en los cuartos de final del martes. Numerosos aficionados también se congregaron para observar al jugador local, que entrenó durante cerca de una hora en condiciones similares, en lo que podría ser una estrategia de adaptación al calor extremo previsto.

En la víspera, el número uno del mundo se refirió a estas condiciones climáticas, que también parecieron afectar al número dos, Jannik Sinner, quien sufrió fuertes calambres y se recuperó una vez la organización decidió cerrar el techo durante su encuentro del sábado.

"He visto que esa norma es nueva este año y no sé hasta qué punto dice si se debe parar en juegos pares, en juegos impares o si se debió parar o no. Yo ahí no me puedo meter porque no sé exactamente lo que dice", afirmó.

Aun así, admitió que la resolución del episodio terminó favoreciendo al italiano. "Como alguien dijo, al final salió favorecido Jannik. Hablando de ayer, esa regla le vino bien", comentó.

El incidente, que generó debate por el momento en el que se detuvo el partido y la gestión de las pausas, coincidió con un contexto de calor intenso, con temperaturas cercanas a los 40 grados, un factor que Alcaraz subrayó como determinante en el rendimiento físico de los jugadores.

"Yo entrené 35 minutos ese día, pero ya pude notar el calor, y jugar un partido en esas condiciones es brutal", reconoció Alcaraz.

Alcaraz selló el domingo su pase a los cuartos de final tras vencer al estadounidense Tommy Paul por 7-6(6), 6-4 y 7-5. El español se medirá este martes con De Miñaur, actual número seis del mundo.