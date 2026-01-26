Anisimova, cuarta del mundo, celebra su primer acceso a cuartos en Australia

"He estado disfrutando cada día aquí y manejando mejor las expectativas", afirmó tras su victoria.

La estadounidense subrayó la importancia de haber superado por fin la barrera de los octavos de final, ronda en la que se había quedado en tres ocasiones. "Dar ese paso más significa mucho para mí", dijo, añadiendo que jugar en Australia le resulta especialmente motivador: "un día más, un partido más, es emocionante".

Entre los aspectos técnicos más destacados, Anisimova valoró el rendimiento de su servicio, tradicionalmente uno de los puntos más irregulares de su juego. "Hoy el saque realmente me ayudó en momentos clave", explicó, señalando avances logrados durante la pretemporada.

Reveló que trabaja en encontrar un gesto de saque más cómodo, con mayor velocidad y ritmo, y celebró haber reducido los dobles faltas en este torneo.

Más allá de lo deportivo, la tenista abordó el impacto del escrutinio en redes sociales, reconociendo que puede ser "difícil", pero insistiendo en que no quiere que consuma su energía.

"La gente asume cosas que no son ciertas. A veces se habla más de temas fuera del tenis que del tenis", lamentó, defendiendo su derecho a no responder preguntas que considere sensacionalistas.

De cara a su próximo duelo ante su compatriota Jessica Pegula, Anisimova anticipó un partido exigente. "Siempre tenemos intercambios largos, es una jugadora muy estable", señaló, aunque recalcó que encara cada encuentro como una nueva oportunidad.

Finalmente, destacó su enfoque en la recuperación y la rutina como claves para mantenerse competitiva en las rondas finales, incluyendo el irse a dormir cada vez más pronto durante el torneo. "No es nada glamuroso, pero está funcionando", bromeó.

La estadounidense de 24 años se enfrentará a Pegula, sexta del mundo, después de que esta venciera también hoy a la norteamericana Madison Keys, novena del mundo, que buscaba revalidar en Melbourne su título en Australia.