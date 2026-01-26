El golf y Angel Ayora, nuevo reto de Juan Carlos Ferrero

El valenciano afronta esta nueva labor fuera del tenis, donde ha estado siempre en su carrera profesional, primero como jugador, como director de su academia y también como entrenador.

"Estoy emocionado de anunciar una nueva colaboración profesional para 2026. Trabajaré junto a Ángel Ayora, un joven golfista con gran potencial, su entrenador Juan Ochoa y su equipo directivo All IN Sport Club. Trabajaremos juntos en el aspecto mental del rendimiento y el desarrollo profesional", dijo en redes sociales Ferrero.

Sin embargo, Juan Carlos Ferrero insiste en que "dará todo" en su Academia de Villena (Alicante) y en el circuito porque el tenis es su vida.

"El tenis es mi vida y seguiré dándolo todo en la Academia y en el circuito. Sin embargo, el golf también me apasiona; es un deporte individual donde el aspecto mental juega un papel crucial. Estoy encantado de poder aportar mi experiencia y apoyar el crecimiento de Ángel en el circuito. Ya hemos empezado, muy motivados y con muchas ganas de continuar este viaje", añade Ferrero.

