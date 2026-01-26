La Hexagon Cup de pádel en Madrid contará con el trofeo Copa República Argentina

El mundo del pádel se citó en la Embajada de Argentina para rendir homenaje a todas las personas y deportistas que han contribuido a fomentar este deporte en todo el mundo, pero especialmente en España y Argentina, los máximos protagonistas de hacerlo crecer.

Durante la presentación estuvo el embajador de Argentina, Wenceslao Bunge, quien aseguró que tienen que "hacer más ruido que nunca y fomentar este deporte".

Muchos son los argentinos que practican esta disciplina de forma profesional a lo largo de la historia y junto con los españoles han conseguido numerosos logros.

De esta relación nace la idea de organizar el trofeo 'Copa República Argentina' dentro del marco deportivo de la Hexagon Cup, que constará de una serie de partidos, en dos equipos con jugadores mezclados de Argentina y España de varias edades, que tendrá lugar el jueves, explicó Carlos Almazán, socio-fundador del torneo.

Hexagon Legends se presentó como la unión de generaciones del mundo del pádel para esta nueva edición de la Hexagon Cup, un partido entre generaciones con jugadores de entre dieciocho y setenta años. Desde la organización se marcaron un nuevo objetivo: "Ayudar a los jugadores de las nuevas generaciones que se están abriendo paso con mucho esfuerzo y dedicación para ser profesionales".

Entre los presentes estuvo la jugadora argentina Delfi Brea, número uno del Ránking FIP (Federación Internacional de Pádel), que se mostró "muy feliz" y aseguró que el pádel femenino "está mejor que nunca porque está en buenas manos".

Muchos de los allí presentes coincidían en el deseo y necesidad de poder convertir el pádel en deporte olímpico y fue reivindicado en varios momentos del acto. "Tiene que ser el resultado de que varios factores hagan bien su trabajo" declaró Carlos Almazán en declaraciones a la Agencia EFE

La Hexagon Cup comenzará el próximo miércoles 28 de enero y finalizará el 1 de febrero en la Caja Mágica (Madrid).