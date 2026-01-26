Musetti se cita con Djokovic en cuartos

Hizo gala el transalpino, quinto jugador del mundo, de un alto nivel para ganar por tercera vez en cinco enfrentamientos al estadounidense, que recientemente, en las Finales ATP de Turín, había superado al europeo en la última cita entre ambos antes de Melbourne.

Musseti, que asegura la presencia de dos italianos entre los ocho mejores del torneo junto al ganador del duelo entre Jannik Sinner y Luciano Darderi, tardó dos horas y cuarto en plasmar su superioridad sobre Fritz que en ningún momento dio la sensación de ser capaz de alargar el partido.

El italiano logró por primera vez ganar en sets corridos a un top 10 en pista dura y ya suma siete partidos ganados en este 2026. Previamente, solo había conseguido superar en un Grand Slam a un jugador situado entre los diez mejores, el danés Holger Rune en Roland Garros el pasado año. Pero ahora rentabiliza el transalpino el alto nivel de su juego, que le ha llevado por primera vez a ser uno de los cinco mejores del mundo.

Nunca antes había estado en los cuartos de MElbourne, un tramo que sí había alcanzado en los otros grandes, como en Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tiene un serio desafío ahora Musetti que llegó a ser semifinalista en Roland Garros y en Wimbledon. Jugará el miércoles contra Novak Djokovic que está ya en cuartos tras la baja de Jakub Mensik por una lesión abdominal. El serbio ha ganado nueve de los diez partidos que ha jugado con Musetti, con seis victorias seguidas.

El italiano no acusó antre Fritz el enorme esfuerzo de la ronda previa, de cuatro horas y 27 minutos, contra el checo Tomas Machac y resolvió con rapidez el compromiso con Fritz. Ahora le espera Djokovic.