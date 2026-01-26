Musetti y su duelo con Djokovic: "La mentalidad es ir a ganar el partido"

"Jugar contra Novak siempre es un desafío, especialmente aquí, donde ha ganado tantas veces y conoce perfectamente las condiciones", afirmó Musetti, quien reconoció el enorme respeto que impone el historial y el carácter competitivo del número uno.

El tenista italiano destacó dos aspectos que considera clave al enfrentarse a Djokovic: "su estatus como campeón y su capacidad para elevar el nivel en los momentos difíciles. Nunca se escapa de un partido".

Musetti recordó su último enfrentamiento ante el serbio, un duelo que calificó de muy igualado, pero del que extrae una enseñanza clara. "Fue un partido muy ajustado. Tuve mis oportunidades, pero no fui lo suficientemente frío. Esta vez la mentalidad es ir a ganar el partido, no solo a jugarlo", señaló.

El italiano se mostró confiado en su progresión reciente y en su cambio de mentalidad, especialmente en pista dura, donde siente que ha dado un paso adelante en agresividad y confianza. "Me siento mejor preparado y con otra actitud. Creo que tengo otra oportunidad ahora", concluyó.

