Pegula rompe el sueño de Keys de revalidad título en Australia y pasa a cuartos

Pegula, sexta cabeza de serie, necesitó una hora y 18 minutos para cerrar el encuentro, en el que combinó solidez desde el fondo de la pista con una notable eficacia al servicio. La norteamericana mostró temple en los momentos decisivos, especialmente al servir para partido en el segundo set, donde cerró el encuentro con autoridad.

Pegula apostó por la consistencia, la construcción paciente de los puntos y una acertada mezcla de golpes profundos y variaciones, mientras que Keys recurrió a su habitual potencia, con servicios que superaron los 190 kilómetros por hora y golpes ganadores desde posiciones ofensivas.

Pese a un intento de reacción de Keys en la segunda manga, tras recortar una desventaja inicial, Pegula mantuvo el control del ritmo y supo neutralizar los momentos de mayor agresividad de su rival. Su capacidad para presionar con devoluciones profundas y capitalizar los errores no forzados de Keys resultó determinante.

Con esta victoria, Pegula consolida su condición de aspirante al título en Melbourne y termina el sueño de Keys, que buscaba en esta edición revalidar el título que ya logró en 2025 frente a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

En los cuartos de final, Pegula se enfrentará a la estadounidense Amanda Anisimova, cuarta del mundo, o a la china Xinyu Wang, número 46 del ránking, una vez se resuelva el cruce entre ambas.