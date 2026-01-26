Predicción de calor extremo el martes en el Abierto de Australia

El calor ha marcado gran parte del torneo, pero para este martes la amenaza de la temperatura alcanza los 45 grados, es decir, se presenta como uno de los días más calurosos de la historia de la competición dentro de una jornada marcada por los 40 grados durante casi todo el tiempo.

Así, la organización tiene previsto que los encuentros se disputen bajo techo para no poner en peligro la salud de los jugadores ni de los aficionados.

El encuentro entre Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur, sin embargo, está fijado en el último turno, después del de la estadounidense Coco Gauff y la ucraniana Elina Svitolina, que arranca a las 19:00 hora local, cuando las temperaturas ya aflojan.

Amenazados por el clima están los de la sesión matinal, el de la bielorrusa Aryna Sabalenka con la estadounidense Iva Jovic, a partir de las 11:30 horas, y el del alemán Alexander Zverev con el estadounidense Learner Tien, que se pueden jugar cubiertos.

