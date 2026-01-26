Rybakina impone su ley en Melbourne y avanza con autoridad a cuartos

Rybakina confirmó su condición de favorita con un tenis potente y agresivo, sustentado en un servicio dominante y una notable efectividad en los puntos de quiebre. La campeona de Wimbledon 2022 rompió el saque de Mertens en el tramo decisivo del segundo set para cerrar el encuentro en sets corridos, tras ejercer una presión constante desde el fondo de la pista.

El partido estuvo marcado por intensos intercambios en la línea de base, en los que Rybakina impuso su mayor pegada, especialmente con su derecha, con golpes ganadores que superaron los 150 km/h. La belga mostró resistencia y logró sostener su servicio en momentos clave, pero sus dificultades al saque, incluidas doble faltas, terminaron por condenarla.

Rybakina también destacó por su sangre fría en los instantes decisivos, convirtiendo oportunidades de quiebre cuando servía para cerrar el encuentro y evidenciando una mentalidad competitiva propia de aspirante al título.

Con esta victoria, la kazaja accede a los cuartos de final en Melbourne, donde se enfrentará a la australiana Maddison Inglis o a la polaca Iga Swiatek, segunda cabeza de serie, una vez se resuelva el cruce entre ambas.

