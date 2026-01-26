Sabalenka arrolla a Jovic y avanza con autoridad a las semifinales en Australia

Tras un primer set competitivo, Sabalenka elevó su nivel en la segunda manga hasta rozar la perfección. El 6-0 fue un resumen de su dominio absoluto: apenas cedió siete puntos en seis juegos y neutralizó cualquier intento de reacción de la joven estadounidense, desbordada por la agresividad y la profundidad de la bielorrusa.

El momento más tenso llegó en el sexto juego del segundo set, cuando Sabalenka sacaba para cerrar el partido. Un doble falta inicial dio alas a Jovic, que llegó a disponer de tres bolas de quiebre con 0-40.

Sin embargo, la campeona respondió con temple y contundencia, salvando las tres oportunidades con servicios de gran potencia, incluidos dos aces decisivos a 179 km/h. La capacidad para resistir bajo presión fue una muestra de su mentalidad ganadora.

A lo largo del set, Sabalenka impuso un ritmo implacable desde el saque y el fondo de la pista. Sus servicios, con velocidades superiores a los 170 km/h, generaron constantes devoluciones débiles, que la favorita aprovechó para atacar con golpes ganadores desde ambos lados.

También brilló con recursos técnicos, como dejadas precisas y un espectacular golpe entre las piernas que levantó al público de Rod Laver Arena.

Jovic, pese a su espíritu combativo y algunos destellos con potentes derechas, devoluciones ganadoras y buenos primeros servicios, no logró sostener el intercambio ante la presión constante de su rival y cometió errores clave, incluidos dobles faltas en momentos determinantes.

Con esta victoria, Sabalenka reafirma su condición de gran candidata al título en Melbourne y avanza a semifinales, donde se medirá a la estadounidense Coco Gauff, tercera del mundo, o a la ucraniana Elina Svitolina, número doce, una vez se resuelva más tarde este martes el partido entre ambas.