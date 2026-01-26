Swiatek gana con facilidad a Inglis y se mete en cuartos del Abierto de Australia

Swiatek necesitó apenas una hora y 13 minutos para sellar una victoria contundente, basada en la solidez de su servicio, la agresividad de su derecha y una notable eficacia en los momentos clave.

La número dos del mundo dominó desde el fondo de la pista, combinando potencia, con saques que alcanzaron hasta los 178 km/h, y precisión para desbordar de forma constante a su rival.

El primer set fue un monólogo de la tenista polaca, que no concedió oportunidades y cerró el parcial por un claro 6-0. Inglis, invitada local y procedente de la fase previa, reaccionó en el segundo set con mayor intensidad y logró mantener varios juegos de servicio, además de mostrar espíritu competitivo ante su público.

Sin embargo, la mayor consistencia, profundidad de golpeo y capacidad para acelerar los intercambios decantaron el encuentro del lado de Swiatek, que rompió el saque de la australiana en momentos decisivos y cerró el partido sin ceder puntos en su último turno de servicio.

Con este triunfo, Swiatek confirma su candidatura al título en Melbourne y se instala entre las ocho mejores del torneo, donde se enfrentará en cuartos a la kazaja Elena Rybakina, quinta del ránking WTA, después de que esta se impusiera hoy a la belga Elise Mertens.