Swiatek se apoya en la influencia de Nadal tras avanzar a cuartos en Australia

La número dos del mundo aseguró que siempre se ha sentido cómoda en intercambios largos y ante rivales que juegan con efecto, un estilo que relacionó con la manera de competir del extenista español. "Crecí viendo a Nadal y disfruto ese tipo de tenis, con puntos trabajados y mucha intensidad", explicó.

Swiatek subrayó que esa mentalidad, basada en la paciencia, la constancia y el esfuerzo punto a punto, ha marcado su desarrollo como jugadora. En ese sentido, afirmó que prefiere no sobreanalizar los precedentes ante sus próximas rivales y recordó que cada encuentro exige máxima concentración y adaptación.

La tenista polaca también valoró la actual estabilidad en la élite del tenis, con la presencia mayoritaria de las mejores clasificadas en las rondas finales, algo que considera positivo para el espectáculo y para los aficionados.

Al repasar su trayectoria, recordó que empezó a creer en su potencial tras un buen resultado en Roland Garros junior, aunque admitió que nunca imaginó alcanzar tan pronto la cima del ránking ni conquistar varios títulos de Grand Slam.

Por último, reconoció que el crecimiento del público en los grandes torneos ha cambiado el ambiente, aunque su agenda le impide disfrutar del recinto como espectadora.

La segunda cabeza de serie avanzó a los cuartos de final del Abierto tras imponerse con autoridad a la australiana Maddison Inglis por 6-0 y 6-3 en la cuarta ronda, en un partido disputado en el Rod Laver Arena.