Alcaraz afina su juego a puerta cerrada antes del cruce de cuartos con De Miñaur

El murciano intercambió golpes con el tenista argentino Diego Schwartzman, "El Peque", en la misma pista donde se disputará el encuentro, bajo condiciones similares a las del partido: techo cerrado y temperaturas exteriores cercanas a los 45 grados.

Al término de la sesión, que duró algo más de media hora, Alcaraz se cruzó con De Miñaur, de origen español, con quien compartió un cordial saludo, y permaneció unos minutos observando el entrenamiento de su rival.

En los últimos minutos de práctica, cuando ya se permitió el acceso del público, un grupo de aficionados españoles animó al tenista, quien, aunque no se acercó a saludar, respondió enviando una pelota a la grada en gesto de agradecimiento.

El español disputará hoy el partido en la franja más calurosa del torneo, en unas condiciones extremas que ya afectaron al italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, y provocaron que una joven jugadora tuviera que abandonar la pista en silla de ruedas.

Alcaraz, que busca conquistar en Australia el único Grand Slam que falta en su palmarés, se mediría al alemán Alexander Zverev, número tres del ranking ATP, si logra avanzar a semifinales.