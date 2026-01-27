Alcaraz planea golf, paseos y 'Stranger Things' con su equipo en los dos días de descanso

"El golf siempre está en la vista, me gustaría dar algún paseo con mi equipo, con mi gente. También hemos estado viendo series y jugando online, nos reímos y lo pasamos bien", comentó el tenista español, quien dijo que ahora está enganchado a la serie de ficción de Netflix 'Stranger Things'.

Al ser preguntado por la presencia de Peggy Gou, DJ y productora musical surcoreana de fama internacional en su partido, Alcaraz dijo que se trata de "su amiga". "Peggy es una amiga, es muy guay. Me alegra verla por aquí", señaló.

El número uno del mundo selló este martes su pase a semifinales tras imponerse al ídolo local Alex de Miñaur, sexto favorito, y se encontrará en la siguiente ronda con el alemán Alexander Zverev, tercero del mundo.