De Miñaur asume la derrota: "Alcaraz estuvo a un nivel extraordinario"

"Obviamente me habría gustado dar mucho más esta noche, pero en general fue una actuación algo decepcionante", afirmó De Miñaur en rueda de prensa, donde subrayó que, pese a la mejora en su juego durante el último año, los resultados no siempre reflejan ese progreso.

"No se siente nada bien cuando trabajas, mejoras y el marcador no lo muestra. Te deja bastante desinflado", confesó el sexto del mundo.

El australiano valoró de forma positiva su actitud competitiva y su compromiso, aunque reconoció que no logró ejecutar su plan durante todo el encuentro.

"Me comprometí a jugar de la forma que quería, pero no pude mantenerlo en todo el partido. Hubo buenos momentos, pero en general estuve fuera de mi zona de confort", explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De Miñaur señaló que su próximo objetivo pasa por consolidar un estilo de juego más agresivo y por introducir ajustes técnicos que le permitan aumentar la velocidad de bola.

"Mi golpe es bastante plano y eso hace que jugar a gran velocidad implique mucho riesgo. Jugadores como Carlos pueden imprimir más efecto a la pelota, jugar rápido y mantener la consistencia", analizó.

Sobre el nivel del español, fue claro: "Carlos estuvo a un nivel extraordinario. En estas condiciones nocturnas es muy fuerte y genera muchísimo daño. Si dejas una bola corta, el punto se acaba".

Pese a la derrota, el australiano optó por una lectura optimista de su momento deportivo. "Estoy perdiendo contra los mejores del mundo: Rafa, Novak, Jannik, Carlos. No estoy cayendo ante jugadores a los que no debería. Hay que levantarse, seguir adelante y volver a intentarlo", concluyó.

El número uno del mundo selló este martes su pase a semifinales y se encontrará en la siguiente ronda con el alemán Alexander Zverev, tercero del mundo.