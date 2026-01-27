El alemán Zverev encabeza la lista de estrellas para el Abierto de Acapulco

Los organizadores del certamen confirmaron este martes que la justa contará con otros tres jugadores situados en los ocho primeros puestos de la ATP: el italiano Lorenzo Musetti, quinta raqueta del mundo; el australiano Alex de Minaur, sexta; y el estadounidense Ben Shelton, séptima.

El director del torneo, Álvaro Falla, celebró la presencia de cuatro de los clasificados a cuartos de final en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, que concluirá el domingo, y dijo estar listo para recibir a cuatro de los mejores, algo que pocos torneos en el mundo pueden presumir.

Otros confirmados para Acapulco son el noruego Casper Rudd, decimotercero del mundo; el español Alejandro Davidovich Fokina (14), el italiano Flavio Cobolli (22), el británico Cameron Norrie (27) y el estadounidense Brandon Nakashima (30).

Dotado de una bolsa de premios de 2.469.450 dólares, el Abierto transcurrirá en cancha dura una semana antes del Másters 1.000 de Indian Wells (EE.UU.), lo cual atrajo a varios de los mejores del mundo que lo utilizarán para medir su nivel antes de asumir un torneo con el español Carlos Alcaraz y el italiano Janik Sinner, los dos primeros de la lista mundial.

Acapulco ha sido ganado cuatro veces por los españoles Rafael Nadal y David Ferrer, y otras cuatro por el austríaco Thomas Muster.

El año pasado, el torneo vivió una situación desagradable con el retiro de varios de los favoritos por infección estomacal.

En la final, el checo Tomas Machac derrotó por 7-6(6), 6-2 al español Davidovich Fokina.