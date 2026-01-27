Primero, Djokovic; después, Sinner

La undécima jornada del primer Grand Slam del curso, sin embargo, ha dispuesto a los partidos del torneo femenino a primera hora y a los de hombres al final en una jornada única. Así, el choque entre la kazaja Elena Rybakina y la polaca Iga Swiatek abrirá el día a partir de las 11.30 hora local (01.30 CET) y después, no antes de las 13.00 (03.00) el de las estadounidenses Jessica Pegula y Amanda Anisimova.

Después será la hora de Novak Djokovic que jugará ante Musetti no antes de las 14.30 (04.30 CET) y Jannik Siner frente a Shelton, fijado a las 19.00 (09.00 CET).

Tanto Lorenzo Musetti como Ben Shelton, asentados ambos en la parte alta de la clasificación mundial, llamados a llegar a inquietar, al menos ocasionalmente, el dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner impuesto en los tiempos recientes, cuentan con los precedentes y la historia en contra en sus respectivos duelos de cuartos de final.

A un paso de las semifinales en el primer Grand Slam del curso, Musetti, quinto del mundo, que arrolló en cuarta ronda al estadounidense Taylor Fritz, solo ha ganado uno de diez duelos contra Djokovic, seis de ellas consecutivas para el serbio que no tuvo compromiso en octavos por la retirada del checo Tomas Machac por una lesión abdominal.

Musetti disfruta de su mejor actuación en el Abierto de Australia en este 2026 y está a un paso de las semifinales que consiguió en Roland Garros en el 2025 y en Wimbledon en el 2024, lo más brillante que ha obtenido en su recorrido por los Grand Slam.

El transalpino disfruta de su mejor nivel en pista dura con una gran mejoría en el servicio que le ha dado un salto de calidad a su juego. El jugador de Carrara , finalista en este 2026 en Hong kong, cuenta con los títulos de Nápoles y Hamburgo, ambos en el 2022. No tiene éxitos desde entonces el número dos italiano al que se le atragantan las finales. Con la de hace dos semanas, lleva siete perdidas, especialmente la del Masters 1000 de Montecarlo en el 2025, superado por Alcaraz.

Un palmarés que nada tiene que ver con el de su rival el miércoles. Nadie es comparable al serbio de 38 años en cuanto a Grand Slams. Nadie tiene veinticuatro como él que apunta a ganar por undécima vez en Australia y erigirse en el jugador, hombre o mujer, con más 'major', por delante de la legendaria Margaret Court.

Sin torneo previo alguno, Djokovic ha llegado a Melbourne directo y ha atravesado las rondas con autoridad. Incluso se tomó un respiro en octavos, sin jugar. Y no ha perdido ningún set en sus compromisos frente a Pedro Martínez, el italiano Francesco Maestri, y el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

El pasado curso atravesó la centena de títulos. Ya acumula 101 a lo largo de su carrera. El pasado año tuvo que abandonar en cuartos de final por lesión, después de ganar a Alcaraz en cuartos, y permitió que Zverev disputara el título que perdió contra Sinner.

No es más alentador el panorama previo para Shelton respecto al jugador de San Cándido con el que se enfrenta el miércoles con las semifinales entre ceja y ceja. Ha perdido el único norteamericano superviviente en la competición ocho de los nueve partidos que ha disputado contra Sinner.

Shelton está a un paso de las semifinales que jugó en Melbourne el pasado año su mejor registro en el primer Grand Slam del curso, donde fue superado, precisamente, por el campeón.

"Es donde quería estar. Quería volver aquí y darme otra oportunidad, mejorar algunas cosas que no hice bien el año pasado y dar todo en la cancha", dijo Shelton tras ganar al noruego Casper Ruud en cuatro sets en la cuarta ronda.

El tenista de Atlanta, de 23 años, que llegó a cuartos en Auckland, batido por el argentino Sebastian Báez, cuenta con tres títulos en su carrera, especial el del Masters 1000 de Canadá, el último, en el pasado año, que unió a Houston 2024 y Tokio 2023. Además, perdió las finales de Basilea 2024 y Múnich, en el pasado curso. No ha llegado a una final de Grand Slam en su carrera.

Su travesía por el cuadro de la presente edición en Melbourne cuenta con las victorias ante el francés Ugo Humbert, el australiano Devi Sweeny, el monegasco Valentin Vacherot, con el que se dejó un set, y frente el noruego Ruud, al que tuvo que remontar.

Sinner, sin embargo, acumula dieciocho victorias en el Abierto de Australia, las que ha sumado con los triunfos en las dos últimas ediciones más las cuatro que lleva en este 2026. El número dos del mundo está en uno de sus eventos favoritos, el que le ha reportado dos de los cuatro títulos del Grand Slam que acumula su carrera.

El italiano de 24 años, que mantiene el pulso con Carlos Alcaraz por el dominio en el circuito, con el que compite en las grandes finales en los últimos años, parece haber dejado las dificultades que atravesó en la tercera ronda del torneo.

Sufre con el calor el jugador de San Cándido que cuenta con retiradas en torneos de relevancia a causa del efecto que en su físico producen las altas temperaturas. Sobrevivió a su momento de dificultad en Melbourne y la cubierta del techo le rescató en el duelo contra el estadounidense Elito Spizzierri.

El vigente campeón apenas se desgastó en su puesta en escena frente el francés Hugo Gaston, que se retiró tras el segundo set ni con el australiano Jaemos Duckworth, en el segundo tramo. Tras el enredo con Spizzierri respiró otra vez frente su compatriota Luciano Darderi antes de la cita con Shelton, al que parece tener tomada la medida de camino a sus terceras semifinales seguidas.