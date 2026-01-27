Rybakina elimina a Swiatek y avanza a semifinales del Abierto de Australia

Rybakina cerró el partido con autoridad, sosteniendo su servicio en blanco en el último juego del encuentro y sellando la victoria con un potente ace a 184 kilómetros por hora. La campeona de Wimbledon 2022 impuso su ritmo en el segundo set, en el que logró dos quiebres de servicio y no concedió ninguna oportunidad de break a su rival.

Tras un primer set equilibrado, que se llevó por 7-5, la kazaja elevó su nivel de juego y tomó el control total del partido. Su potencia desde el fondo de la pista y su efectividad con el saque fueron claves para desbordar a Swiatek, quien cometió varios errores no forzados en momentos decisivos.

Durante el segundo parcial, Rybakina mostró una gran solidez mental y táctica. Presionó constantemente el servicio de la polaca, logrando un quiebre temprano para adelantarse 2-0 y ampliando la ventaja con otro break que la dejó al borde de la victoria. En su turno para cerrar el encuentro, respondió con serenidad pese al intento inicial de reacción de Swiatek, encadenando servicios ganadores para asegurar el triunfo.

Swiatek, segunda preclasificada del torneo, intentó resistir con agresividad desde la línea de fondo, pero se vio superada por la velocidad y la profundidad de los golpes de Rybakina, especialmente en el segundo set, donde apenas pudo ganar un juego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con este resultado, Elena Rybakina avanza a las semifinales del primer Grand Slam de la temporada y refuerza su candidatura al título, demostrando un tenis de alto nivel y una gran fortaleza competitiva frente a una de las principales favoritas del torneo.

Ahora, la kazaja buscará un lugar en la final del Abierto de Australia, tras enfrentarse a las estadounidenses Jessica Pegula, sexta del mundo, o Amanda Anisimova, cuarta, una vez se resuelva el cruce entre ambas de cuartos de final.