Sabalenka celebra su pase a semifinales: "Hacía mucho calor, pero lo manejé bien"

"Estoy muy feliz por la forma en que jugué hoy", afirmó la número uno del mundo, quien elogió a su rival por su juventud, talento y competitividad. Sabalenka subrayó que logró mantener un nivel alto y constante, especialmente en un segundo set que calificó como uno de los mejores de su carrera reciente.

La bielorrusa reconoció que el calor fue un factor determinante en el partido, disputado en un estadio abierto antes del cierre parcial del techo y bromeó sobre la "mayor resistencia" de las mujeres a estas condiciones extremas.

"Como mujeres, somos más fuertes que los chicos, así que tuvieron que cerrar el techo para que los chicos no sufrieran, ¿sabes?", bromeó la bielorrusa.

Más allá del resultado, Sabalenka reflexionó sobre la consistencia que ha mostrado en los últimos años en torneos de Grand Slam. Aunque aseguró que no piensa en las estadísticas durante la competición, admitió que, en perspectiva, le resulta "increíble" haber alcanzado de forma recurrente las rondas finales. Atribuyó esa regularidad a su enfoque mental y a la capacidad de concentrarse en los aspectos correctos.

De cara a las semifinales, Sabalenka evitó centrarse en una rival específica y afirmó que su estrategia será la misma independientemente de quién enfrente. "No importa quién pase, será una jugadora increíble. Me enfocaré en mí, en mi juego, y lucharé por cada punto", aseguró.

La tenista también destacó la importancia de mantener un equilibrio fuera de la pista durante la segunda semana del torneo, combinando descanso, actividades personales y preparación mental.

Con un objetivo claro, Sabalenka reiteró su ambición: ir paso a paso, pero con la vista puesta en el título. "En este nivel, siempre es el trofeo o nada", concluyó.

En semifinales, la primera cabeza de serie se medirá a la estadounidense Coco Gauff, tercera del mundo, o a la ucraniana Elina Svitolina, una vez se resuelva el cruce hoy entre ambas en cuartos de final.