Svitolina tras victoria aplastante: "Fue un buen día en la oficina"

La ex número tres y actual número doce, que logró derrotar a Gauff por 6-1 y 6-2, en apenas una hora de juego, destacó la importancia de este logro después de "tantos intentos" fallidos en el primer Grand Slam del año.

Lejos de dejarse llevar por la emoción del momento, la ucraniana aseguró que prefiere no pensar todavía en una eventual final.

"Intento tomar partido a partido. Ahora lo más importante es la recuperación y trabajar los aspectos tácticos", afirmó, subrayando que el próximo duelo supondrá "un gran desafío".

Svitolina explicó que su plan de juego se basó en mantener la concentración desde el inicio, incluso cuando su rival no atravesaba su mejor jornada.

"Es una sensación buena y mala al mismo tiempo, porque sabes que tienes una oportunidad, pero debes seguir presionando y jugando bien", señaló, elogiando la capacidad de lucha de Gauff.

La ucraniana también destacó la evolución de su estilo tras regresar a la competición después de su embarazo. Según explicó, ha buscado un mayor equilibrio entre agresividad y paciencia, aprovechando pequeñas oportunidades para tomar la iniciativa sin precipitarse.

En semifinales, Svitolina se enfrentará a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, a quien definió como una jugadora "muy poderosa y consistente". Reconoció que deberá encontrar "pequeños huecos" en su juego para competir al máximo nivel.

Además, valoró el impacto emocional de su rendimiento para su país. "Recibir apoyo de Ucrania es muy especial. Si puedo traer un poco de luz y noticias positivas a la gente en un momento difícil, eso significa mucho para mí", concluyó.