Zverev destaca su servicio y el salto de calidad de Tien tras sellar el pase a semifinales

"Es un jugador muy bueno y muy diferente al del año pasado", señaló Zverev, quien elogió el nivel de Tien desde el fondo de la pista y aseguró que su saque fue clave para marcar diferencias. "Desde la línea de base estaba jugando increíble. Para ganar, mi servicio fue fundamental", explicó.

El alemán subrayó que uno de los mayores cambios en su rendimiento reciente ha sido su estado físico. "Me he sentido sano y sin dolor en los últimos diez días, algo que no experimentaba desde hace unos 12 meses", afirmó. Según indicó, jugar sin molestias le ha permitido competir con mayor libertad y confianza, además de disfrutar más en la pista.

Zverev recordó que su mejor nivel en un Grand Slam se dio en Roland Garros 2022, antes de sufrir una lesión, y destacó que ha trabajado en un tenis más agresivo, especialmente en los primeros golpes tras el servicio y en su juego en la red.

Sobre la gestión de su calendario, reconoció que deberá ajustar su planificación para evitar la sobrecarga física y mental. "El año pasado mi agenda fue una locura. Tengo que ser más inteligente con mi cuerpo", admitió.

De cara a las semifinales, en las que se medirá al español Carlos Alcaraz o al australiano Alex de Miñaur, Zverev aseguró que afronta el reto con ilusión. "Son grandes jugadores. Estoy deseando disputar un gran partido", afirmó, aunque reiteró que su prioridad es disfrutar del tenis mientras persigue su primer título de Grand Slam.