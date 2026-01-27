Zverev frena a Tien y espera a Alcaraz o De Miñaur en semifinales

En más de tres horas, en un partido disputado bajo techo por el intenso calor, por encima de los 40 grados, el alemán, tercero del mundo, regresó a la semifinal en Melbourne tal y como sucedió el pasado año, cuando fue subcampeón y apartado de su primer título de Grand Slam por el italiano Jannik Sinner.

Zverev alargó su racha de once victorias consecutivas contra jugadores zurdos en los Grand Slams con ciertos apuros aunque en su recorrido por la presente edición, el hamburgués no ha conseguido sacara adelante los partidos con autoridad. Solo uno, frente el argentino Francisco Cerúndolo, de cuarta ronda, lo resolvió en tres mangas. El resto, ante el canadiense Gabriel Diallo, el francés Alexander Muller y el británico Cameron Norrie fueron en cuatro mangas.

El alemán, que no ha perdido un partido de Grand Slam contra un jugador zurdo desde que se retiró debido a una lesión de tobillo derecho contra Rafa Nadal en las semifinales de Roland Garros 2022 y que se erigió, con cinco, en el alemán con más presencias en los cuartos de final de Australia, por delante del legendario Boris Becker

El año pasado, Zverev se convirtió en el tercer jugador alemán de la historia en llegar a la final individual masculina del Abierto de Australia, tras Becker, campeón de 1991 y 1996 y Rainer Schuettler, subcampeón de 2003, y ahora pretende regresar a ese momento.

Se le resiste un título grande al germano. Es su espina. Llegó a ser segundo del mundo y en tres ocasiones rozó el éxito. Además de Australia, también tuvo a tiro el Abierto de Estados Unidos, en el 2020 y Roland Garros hace dos años. De una manera u otra ha sido esquivo el éxito en un grande para Zverev que inició con solvencia el encuentro y que reaccionó firme en cuanto Tien, con el que había perdido en Acapulco pero al que había ganado en Roland Garros, igualó el marcador y se apuntó en el tie break el segundo set.

Zverev apretó y ganó el tercero con claridad ante el bajón del estadounidense, vigente campeón de las Finales NExt Gen en diciembre pasado y que aspiraba en Australia en situarse por primera vez en las semifinales de un Grand Slam y erigirse en el más joven en lograrlo desde el neerlandés Richard Karjicek en 1992.

Tien demostró que estará en las grandes batallas y se marcha de Melbourne tras firmar su mejor resultado en un grande. Pero cuando quiso reaccionar, con la mejoría que mostró en el cuarto parcial, Zverev tiró de saque.

Veinticuatro saques directos firmó Zverev para evitar un quinto parcial. Aunque Tien tuvo punto de set, al resto, en el cuarto set, el alemán se salvó. Fue mucho mejor en el desempate y amarró el triunfo después de tres horas y 17 minutos. Ahora espera a Alcaraz o De Miñaur.