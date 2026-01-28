Tenis
28 de enero de 2026 - 06:25

Arévalo y Stefani, fuera de la final del dobles mixto

Melbourne (Australia), 28 ene (EFE).- El equipo formado por la brasileña Luisa Stefani y el salvadoreño Marcelo Arévalo se despidió del torneo de dobles mixto del Abierto de Australia tras perder en semifinales contra los franceses Kristina Mladenovic y Manuel Guinard que ganaron por 6-2, 3-6 y 10-7.

Por EFE

Stefano y Arévalo no pudieron culminar la remontada tras la mejoría mostrada en el segundo set y perdieron en el desempate después de setenta y dos minutos de partido.

El equipo francés, por su parte, jugará por el título ante los australianos Juan Peers y Olivia Gadecki que ganaron al dueto formado por la croata Nikola Mektic y estadounidense Taylor Townsend, por 6-7(2), 6-2 y 13-11.

Fue una mala jornada para el salvadoreño Arévalo que previamente fue eliminado del torneo de dobles masculino junto al croata Mate Pavic. Perdieron ante el británico Luke Johnson y el polaco Jan Zielinski por 7-6(5) y 6-2 que jugarán las semifinales contra los australianos Jason Kubler y Marc Polmans que dejaron fuera a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul por 6-4 y 7-6(3).