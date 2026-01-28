Djokovic: "Alcaraz y Sinner con los mejores jugadores del mundo en este momento"

"Jannik y Carlos están jugando a un nivel altísimo, son los mejores del mundo ahora mismo. Si me toca Sinner, he perdido con él cuatro o cinco veces seguidas, así que será un reto enorme", admitió el serbio tras su último partido en Melbourne, en el que pasó a semifinales tras la retirada de Lorenzo Musetti.

Djokovic, que no escondió su autocrítica, reconoció que su rendimiento reciente estuvo por debajo de lo esperado. "No jugué cerca de mi mejor nivel hoy. Voy a tener que mejorar mucho", señaló, al tiempo que subrayó la exigencia física del tramo final de un Grand Slam.

En ese contexto, destacó la dureza del circuito y las dificultades de competir en un deporte individual. "Esto demuestra lo duro que es el tenis. No hay sustitutos ni descanso: tienes que estar al máximo todo el tiempo. Es la belleza y también el gran desafío de este deporte", reflexionó.

Pese a asumir que Alcaraz y Sinner marcan el ritmo de la nueva era, Djokovic dejó claro que no renuncia a competir por los grandes títulos.

"Ellos son mejores que yo ahora mismo, pero eso no significa que me rinda. Voy a pelear hasta la última pelota", afirmó.

El serbio también valoró positivamente la rivalidad emergente entre ambos jóvenes campeones. "Es algo muy bueno para el tenis. El contraste de estilos, personalidades y niveles es fenomenal para nuestro deporte", dijo.

Con Alcaraz y Sinner como referentes de la nueva generación, Djokovic insiste en que su objetivo sigue intacto: "Quiero llegar a la final en cada torneo, especialmente en los Grand Slams. Esa es una de las principales razones por las que sigo compitiendo".