El equipo Eleven Eleven, claro dominador en el arranque de la Hexagon Cup de pádel

La jornada comenzó con el partido entre Álex Ruiz y el argentino Franco Stupaczuk, de la Rafa Nadal Academy by COX, y la dupla de Eleven Eleven, formada por Javi Garrido y el también argentino Tino Libaak, quienes se llevaron el partido (7-6)(6-3).

Por su parte, en el segundo encuentro se enfrentaron las vigentes campeonas del KRÜ Padel by Taktika, la pareja formada por Claudia Jenses y Sofía Araújo, contra Paula Josemaría y Alejandra Alonso, de Eleven Eleven, que fueron las ganadoras del último set (7-6)(6-3).

El último partido del turno de la mañana enfrentó a Marta Ortega y Gemma Triay, de la Rafa Nadal Academy, a Ariana Sánchez y Andrea Ustero, del RL9 Padel Team. Fue el equipo de Robert Lewandowski quien se llevó el partido tras ganar por 6-2 y 6-3.

La competición de Arena también comenzó con el partido entre Manuel Castaño y José Jiménez, del Advantage Padel Team, frente al argentino Juani Rubini y Aimar Goñi, la dupla de Team BELLA Puerto Rico. Estos últimos se impusieron por 6-3 y 7-5.

En la categoría Next Gen debutaron Pol Hernández y Mariano González, del Hexagon Team, frente a Diego García y Daniel Santigosa en un partido muy apretado que se decidió por 7-5, 1-6 y 10-7 a favor de los primeros.

La Caja Mágica de Madrid es escenario, desde este miércoles y hasta el 1 de febrero, de la tercera edición de la Hexagon Cup, una competición por equipos que sirve de antesala de la temporada del circuito de Premier Padel, el más importante de este deporte, que comenzará el 9 de febrero y que reúne a los mejores jugadores del mundo tanto en categoría masculina como femenina.

La particularidad del evento es que los equipos son propiedad de celebridades y deportistas de renombre, como los extenistas Rafa Nadal y Andy Murray, el exfutbolista argentino 'Kun' Agüero, el delantero del Barcelona Robert Lewandowski, el piloto francés de automovilismo Pierre Gasly o la actriz estadounidense Eva Longoria.

El torneo de exhibición, aunque con carácter oficial, tiene como novedad que pasa a estar avalado por la Federación Internacional de Pádel (FIP), aunque no otorga puntos para el ránking mundial.

En esta edición, entre otros alicientes, cuenta con la disputa del trofeo Copa República Argentina 2026.