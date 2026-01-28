Pegula remonta frente a Anisimova y se mete en semifinales en Melbourne

La estadounidense, sexta cabeza de serie, parecía encaminada a cerrar el duelo sin sobresaltos, pero vio cómo Anisimova, cuarta favorita, elevaba el nivel en el tramo medio del segundo parcial para colocarse 5-3 y disponer de opciones de alargar el encuentro.

La reacción de Pegula fue inmediata: recuperó el quiebre cuando su rival servía para el set y sostuvo la presión hasta llevar la manga al desempate.

En el 'tie-break', Pegula fue implacable. Tras ceder el primer punto, encadenó siete consecutivos para imponerse 7-1 y asegurar el set por 7-6. Su servicio marcó diferencias durante todo el partido, con primeros saques de gran potencia, en el rango de 164 a 176 km/h, que forzaron errores y limitaron la iniciativa de Anisimova.

La neoyorquina sostuvo su plan con devoluciones profundas y golpes agresivos desde el fondo, mientras su compatriota acusó la tensión en los momentos decisivos, con varias faltas no forzadas y dificultades para contener el ritmo impuesto por la ganadora.

Con esta victoria, Pegula completa una actuación sólida en cuartos de final y se instala entre las cuatro mejores del torneo en Melbourne, donde se enfrentara a la kazaja Elena Rybakina, quinta cabeza de serie, tras su victoria también este miércoles frente a la polaca Iga Swiatek, número dos del mundo, por 7-5 y 6-1.