Rybakina asume autocrítica y se centra en ajustes para afrontar semifinales en Australia

La kazaja reconoció no estar satisfecha con el resultado previo y señaló que su propio saque no alcanzó el nivel esperado, un aspecto que considera clave para competir en igualdad en encuentros de máxima exigencia. "No serví tan bien como en otros partidos. Fue una diferencia mínima, pero en este nivel eso decide los sets", explicó.

Rybakina destacó que ya tiene claro qué aspectos necesita ajustar, principalmente en el plano técnico, especialmente en el servicio. Sin embargo, subrayó la dificultad de introducir cambios profundos en plena competición, ya que durante los partidos tiende a regresar a patrones anteriores. "Hay cosas que puedo mejorar para ser mejor jugadora, pero necesitan tiempo", afirmó.

Sobre el ritmo del encuentro anterior, indicó que su rival, Iga Swiatek, elevó la intensidad y la precisión en la segunda manga, mientras que ella pudo haber bajado ligeramente el nivel en los momentos iniciales.

Aun así, insistió en mantener una mentalidad agresiva, especialmente en la devolución de segundos servicios, aunque reconoció que esa apuesta conlleva errores.

En las semifinales, la quinta cabeza de serie se enfrentará a Jessica Pegula, sexta del mundo, tras su victoria también hoy frente a su compatriota Amanda Anisimova.