Swiatek critica la exposición constante de los tenistas: "No somos animales en un zoo"

En declaraciones a la prensa, la polaca planteó un debate sobre los límites entre el espectáculo y el respeto a la intimidad de los deportistas. "La pregunta es si somos atletas o animales en un zoológico, observados incluso en los momentos más privados", afirmó, en tono crítico, al referirse a la presencia constante de cámaras en áreas restringidas.

Swiatek sostuvo que los jugadores aceptan ser observados durante los partidos y en las ruedas de prensa, pero consideró innecesario que su vida cotidiana dentro del recinto del torneo se convierta en contenido para el entretenimiento.

"Nuestro trabajo es ser vistos en la pista, no convertirnos en 'memes' por olvidar una acreditación o por situaciones triviales", señaló.

La tenista destacó que la falta de espacios privados puede afectar la preparación y los procesos internos de los equipos, especialmente cuando necesitan trabajar en aspectos técnicos o mentales sin la presión de la mirada pública. "Sería positivo tener lugares donde puedas concentrarte en tu trabajo sin que todo el mundo esté mirando", explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También apuntó que, en algunos torneos, el acceso de aficionados y cámaras a zonas de entrenamiento o pasillos internos hace prácticamente imposible evitar la exposición constante. A su juicio, esta dinámica desdibuja la línea entre el deporte de alto rendimiento y la creación de contenido para redes sociales.

Aunque reconoció que la visibilidad forma parte del tenis profesional, Swiatek defendió que debería existir un equilibrio más claro entre la promoción del espectáculo y el bienestar de los jugadores. "No creo que deba ser así. Somos deportistas y necesitamos nuestro espacio", concluyó.

Sus declaraciones llegan después de que en la víspera salieran a la luz unas imágenes de la número tres del mundo, Coco Gauff, golpeando repetidamente su raqueta frente al suelo en frustración tras su derrota contra la ucraniana Elina Svitolina.

Gauff aseguró que intentó desahogarse fuera de la pista y lejos de las cámaras. "No intento hacerlo en la cancha delante de niños ni cosas así. Simplemente necesito liberar mis emociones; si no, voy a ser irritable con la gente que me rodea", explicó.