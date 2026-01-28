Swiatek elogia la capacidad de adaptación de Alcaraz y asume ajustes en su propio juego

En una rueda de prensa tras su eliminación, la polaca explicó que es consciente de los aspectos que necesita ajustar, especialmente en el servicio, aunque reconoció que su margen de adaptación suele ser más lento que el de otros jugadores de élite. "Carlos, por ejemplo, cambia su servicio casi cada año. En mi caso, un pequeño ajuste puede llevar mucho más tiempo", señaló.

Swiatek subrayó que ha introducido modificaciones técnicas desde la pretemporada, pero admitió que, bajo la presión de la competición, es habitual regresar a patrones antiguos. "En los partidos no quieres pensar en demasiados detalles técnicos, y a veces vuelves a lo que te resulta más natural", explicó.

La campeona de cinco Grand Slams insistió en que su prioridad es mantener una progresión sostenida, aunque reconoció las dificultades de realizar transformaciones profundas en medio de un calendario exigente. "Si quiero mejorar, necesito tiempo para trabajar en esos cambios, pero el calendario no siempre lo permite", afirmó.

Más allá del análisis técnico, Swiatek reiteró su compromiso con el proceso de mejora y su intención de consolidar una identidad de juego más estable en los próximos meses. "Sé lo que debo hacer. No hay una lección revolucionaria, solo trabajo constante", resumió.

La tenista polaca concluyó que, pese a no haber alcanzado el nivel deseado en este torneo, mantiene la confianza en que los ajustes pendientes le permitirán competir con mayor variedad y solidez en futuras citas del circuito.

La kazaja Elena Rybakina, quinta cabeza de serie, derrotó este miércoles a la polaca por 7-5 y 6-1, y selló su pase a las semifinales del Abierto de Australia, donde se enfrentará a las estadounidenses Jessica Pegula, sexta del mundo, o Amanda Anisimova, cuarta, una vez se resuelva el cruce entre ambas de cuartos de final.