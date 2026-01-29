Alcaraz afina su juego antes de la semifinal contra Zverev

El murciano intercambió golpes durante la mayor parte de la sesión con el británico Adam Jones, 'Jonesy', en la pista 16, escenario habitual de sus entrenamientos en los últimos días, bajo temperaturas exteriores cercanas a los 25 grados.

Alcaraz alternó ejercicios con Jones y con su hermano Álvaro, centrando buena parte del trabajo en bolas al cuerpo, golpes con efecto y la puesta a punto del servicio, uno de los aspectos clave de cara al exigente duelo ante el potente sacador alemán.

En los últimos minutos de la práctica, el español tuvo un gesto con los aficionados presentes al firmar varias pelotas que lanzó al público y al acercarse a un grupo de jóvenes seguidores españoles, a quienes dedicó una camiseta. Los aficionados, que han seguido de cerca el recorrido del murciano en el torneo, le pidieron incluso que les consiguiera entradas para la semifinal.

Alcaraz, que aspira a conquistar en Melbourne el único título de Grand Slam que falta en su palmarés, se enfrentará a Zverev en busca de un billete para la final. De avanzar, el español se mediría al ganador del otro cruce de semifinales entre el italiano Jannik Sinner, segundo del ránking ATP, y el serbio Novak Djokovic, cuarto.

