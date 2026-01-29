Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

Alcaraz inició la sesión alrededor de las 11:15 hora local (00:15 GMT) y peloteó durante algo más de media hora junto al argentino Diego Sebastián Schwartzman, conocido como "El Peque". Durante el entrenamiento, el español trabajó golpes con efecto, bolas dirigidas al cuerpo y su servicio.

Mientras tanto, Zverev realizó una práctica similar en la pista 16, ubicada en el exterior del complejo, ante una nutrida presencia de aficionados.

En los últimos minutos de su sesión, Alcaraz tuvo un gesto con el público al firmar varias pelotas que lanzó a las gradas y despedirse antes de abandonar la pista.

El murciano, que busca conquistar en Melbourne el único título de Grand Slam que aún falta en su palmarés, se medirá a Zverev en busca de un puesto en la final. De avanzar, se enfrentaría al ganador de la otra semifinal entre el italiano Jannik Sinner, número dos del ránking ATP, y el serbio Novak Djokovic, cuarto.

