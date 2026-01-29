Camino al primero

Por decimotercera vez el español, número uno del mundo, y el germano, el tercero, coinciden en el cuadro de un torneo, la quinta en un major. La igualdad es total. Seis partidos ganados para cada uno. Dos triunfos para Alcaraz y otros tantos para Zverev en los que se han disputado, como el del viernes, en un Grand Slam.

El murciano de 22 años ha logrado romper su techo en Melbourne donde nunca había logrado sobrepasar los cuartos de final. Con su triunfo, firme, sobre el australiano Alex de Miñaur, enfila el tramo último de un evento que ansía y que se le resiste.

Saldrá Alcaraz de la capital de Victoria con el número uno consolidado, con puntos de más respecto a cuando llegó y la ventaja crecida sobre Jannik Sinner, en la otra semifinal, pase lo que pase. No ha perdido set alguno el español que ha iniciado en Australia una nueva era, sin su entrenador de los últimos siete años, sin Juan Carlos Ferrero. Ahora está bajo la tutela de Samuel López, que ya le acompañaba en varios torneos con anterioridad a lo largo de los últimos tiempos.

Con dos Abiertos de Estados Unidos, otros dos de Wimbledon y los mismos en Roland Garros, seis, apunta ahora al primero en las Antípodas. Ha dejado por el camino Alcaraz al local Adam Walton en primera ronda, al alemán Yannick Hanfmann, en segunda, al francés Corentin Moutet en tercera, al estadounidense Tommy Paul en octavos de final y a De Miñaur en semifinales. Ha ido a más Alcaraz que reconoce que para ganar a Zverev necesita mejorar.

"He visto sus partidos en el torneo y es impresionante el nivel que ha mostrado hasta ahora, así que será una dura batalla", dijo el español sobre Zverev. "Está sacando muy bien con un juego sólido y agresivo cuando puede en los peloteos desde la línea de fondo", indicó.

Alcaraz añadió que afronta el reto "preparado y con ganas de jugar una semifinal con él en el Abierto de Australia. Sé lo que tengo que hacer y estoy preparado. Si me quiere ganar tendrá que sudar la gota gorda", indicó el número uno del mundo que perdió contra el alemán la única vez que jugaron en Melbourne, en los cuartos de final del 2024.

El choque más reciente, en el Masters 1000 de Cincinnati fue para Alcaraz, en el 2025. Pero el germano es uno de los jugadores más en forma, que más ambiciona un Grand Slam.

El jugador de Hamburgo no aprovechó el trasvase de épocas tras el big three y fue superado por la contundente irrupción de Alcaraz y Sinner. Perteneciente a una generación intermedia, llamada a heredar el dominio de los tres grandes, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, no ha sido capaz de capturar un gran torneo a pesar de las tres finales perdidas.

"El camino ha sido progresivo. Le hemos ido viendo que, conforme van pasando los días, va cogiendo más confianza y más ritmo. Es la primera competición del año y, además, un Grand Slam", señala su entrenador Samuel López, que considera que llegan "en un buen momento" para medirse al alemán este viernes.

"Luego ya veremos en pista, pero yo creo que está preparado", destacó López, que realza el saque del alemán que considera clave. "Zverev depende mucho del saque. Carlos tiene más armas, pero será importante quién domine y quién pega primero. La constancia va a ser fundamental".

De hecho, la racha del alemán ha estado impulsada por el servicio tal y como mostró ante el estadounidense Learner Tien ante el que logró veinticuatro saques directos. Una estrategia que ha hecho patente en el torneo y que le hace evitar intercambios largos.

El trayecto del germano no ha sido tan contundente como el de su rival. De hecho, Zverev se dejó sets en primera ronda ante el canadiense Gabriel Diallo y también contra el francés Alexander Muller en el segundo tramo. En dieciseisavos, frente al británico Cameron Norrie también tuvo que ganar en cuarto mangas. Solo ante el argentino Francisco Cerúndolo venció por la vía rápida, en solo tres. Con Tien necesitó de una remontada tras perder la primera manga.

"Siento que los mejores jugadores sienten más presión al principio. Espero que sea partido fantástico", dijo el alemán que reconoce que busca "ese ansiado Grand Slam. Sigo queriendo conseguirlo pero también disfrutar del tenis. Lo estoy haciendo también ahora y eso es lo más importante para mi", destaca Zverev.