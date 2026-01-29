El equipo de Eva Longoria continúa liderando la clasificación de la Hexagon Cup de Madrid

La segunda jornada de competición de este jueves comenzó en la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica de Madrid con la victoria de las españolas Marta Ortega y Gemma Triay, de la Rafa Nadal Academy, sobre Carmen Goenaga y Alejandra Salazar, del Hexagon Team, por 6-4 y 6-0, para dar los dos primeros puntos a la Academia del extenista mallorquín.

En el segundo partido de la mañana debutó el jugador español Arturo Coello junto a Eduardo Alonso del Team BELLA Puerto Rico frente a la dupla del equipo Hexagon formada por Paquito Navarro y Fran Guerrero, que se saldó con victoria del conjunto puertorriqueño por 7-5, 3-6 y 11-9.

Con esta victoria el equipo de María Esteve suma tres puntos, por lo que se coloca tercero en la clasificación y aprieta aún más la tabla.

Por su parte, el equipo X 10 Padel también sumó puntos tras la victoria de su equipo femenino formado por Claudia Férnandez y Tamara Icardo sobre la pareja del equipo BELLA, Beatriz González y Beatriz Caldera, por 1-6 y 6-7.

En la categoría Arena, el español David Gala y el italiano Flavio Abbate se llevaron la victoria para el equipo de Pierre Gasly por 6-4, 6-7 y 10-8 sobre la dupla del equipo de Robert Lewandowski, Diego García y Daniel Santigosa.

Con estas dos últimas victorias el equipo X 10 Pádel se coloca cuarto en la clasificación empatado a tres puntos con el equipo de Puerto Rico.

Seguidamente, debutaron Curro Cabeza y Guillermo Collado, del equipo Eleven Eleven, frente al equipo del Kun Agüero, KRÜ Pádel, formado por Marc Sintés y Andrés Fernández. Finalmente fue el equipo de Eva Longoria el que ganó el partido por 2-6, 6-3 y 3-10.

La Caja Mágica de Madrid es escenario, desde este miércoles y hasta el 1 de febrero, de la tercera edición de la Hexagon Cup, una competición por equipos que sirve de antesala de la temporada del circuito de Premier Padel, el más importante de este deporte, que comenzará el 9 de febrero y que reúne a los mejores jugadores del mundo tanto en categoría masculina como femenina.

La particularidad del evento es que los equipos son propiedad de celebridades y deportistas de renombre, como los extenistas Rafa Nadal y Andy Murray, el exfutbolista argentino 'Kun' Agüero, el delantero del Barcelona Robert Lewandowski, el piloto francés de automovilismo Pierre Gasly o la actriz estadounidense Eva Longoria.

El torneo de exhibición, aunque con carácter oficial, tiene como novedad que pasa a estar avalado por la Federación Internacional de Pádel (FIP), aunque no otorga puntos para el ránking mundial.