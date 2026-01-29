Granollers y Zeballos, sin final

Granollers no pudo convertirse en el primer español en situarse en la final del primer Grand Slam de la temporada en dobles y junto a Zeballos volvió a estancarse en las semifinales, en un duelo que pudieron alargar en el segundo parcial, cuando tuvieron punto de set.

Granollers, de 39 años y Zeballos, de 40, que juntos acumulan diez títulos, entre ellos los cinco del pasado año donde amarraron el Abierto de Estados Unidos y Roland Garros, perdieron después de una hora y 38 minutos.

El Abierto de Australia es un evento que nunca han logrado ganar, ni siquiera alcanzar la final. Vuelven a unas semifinales que consiguieron antes en el 2022 y 2023 y que ha sido su tope en Melbourne hasta ahora. Ahora se suma la presente edición como intento sin éxito.

Harrison y Skupski jugarán la final contra los australianos Jason Kubler y Marc Polmans que se impusieron al británico Lucas Johnson y el polaco Jan Zielinski por 6-2, 3-6 y 6-3.

