¿La penúltima de Djokovic?..con permiso de Sinner

Insiste el jugador de Belgrado de 38 años en pujar cada edición por un nuevo Grande. Ya tiene más que nadie, veinticuatro, igualado con Margaret Court, la que más acaparó en el circuito femenino. Djokovic, cuarto del mundo, aún con combustible para animar cualquier cita mayor, con 101 títulos como bagaje en su carrera, reivindica su condición de aspirante y alimenta la leyenda que ha creado durante tantos años.

No le favorecen los cara a cara con Jannik Sinner, con el que ha perdido los cinco enfrentamientos recientes. Ni tampoco el desgaste de energía ni la debilidad que ejerce en todos la edad. Novak insiste y confía a pesar de asumir que ha sido una lesión de un rival, la de Lorenzo Musetti, lo que le permite estar en semifinales de un Grand Slam una vez más.

El serbio, que ha dado síntomas de no estar a su máximo nivel y que ha necesitado de auxilio físico en los partidos para seguir adelante, ganó por la vía rápida al español Pedro Martínez y después al italiano Francesco Maestrelli y también en tres al neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Djokovic apura para mantener el contador de energía. Sin excesivo consumo. En octavos avanzó directo por la incomparecencia del checo Jakub Mensik y en cuartos le salvó la lesión de Musetti que tenía el partido encarrilado y que había ganado al de Belgrado los dos primeros set. Reconoció el ganador de veinticuatro Grand Slams que asumía su marcha a casa.

Después, el mejor de todos los tiempos según los números y la pista, reivindicó su leyenda. todo lo ganado a quién le considera el tercero en discordia tanto del big three como del cara a cara entre Alcaraz y Sinner.

“Me parece un poco irrespetuoso que se olvide todo lo que sucedió entre cuando empecé a 'perseguir', como dices, a Rafa y Roger... y ahora que estoy persiguiendo a Carlos y Jannik. Probablemente haya un período de unos 15 años entre ambos en los que dominé los Grand Slams. Creo que es importante ponerlo en perspectiva. Para ser honesto, no siento que esté persiguiendo".

"Roger y Rafa siempre serán mis mayores rivales. Tengo un enorme respeto por lo que están haciendo Jannik y Carlos y seguirán haciéndolo durante los próximos 10, 15 o 20 años. Es una especie de ciclo natural en el deporte. Vas a tener otras dos superestrellas que quizás tengan un tercero al que voy a animar, porque siempre he sido el tercero al principio. Es bueno para nuestro deporte. Creo que este tipo de rivalidades y el contraste de personalidades y estilos de juego son muy buenos para el tenis. ¿Y cómo es? ¿Eso me afecta? No siento que esté persiguiendo. Estoy creando mi propia historia", subrayó el serbio que ha ganado diez veces en Australia, donde desde el 2016 es semifinalista, al menos.

Sinner y Djokovic afrontan su undécimo enfrentamiento. Seis de ellos los ha ganado el vigente campeón y cuatro el serbi. Pero los cinco últimos, incluisas las semifinales del Abierto de Australia del 2024, de Roland Garros y Wimbledon 2025, cayeron del lado del transalpino. Nole no consigue vencer desde la final de las Finales ATP del 2023.

"Alcaraz y Sinner son los dos mejores del mundo pero voy a intentar luchar contra ellos. Se que si estoy a buen nivel físico puedo ganar a cualquiera", dijo el tenista de Belgrado.

Sinner también ha dejado dudas en su tránsito por el cuadro de Melbourne. Lejos de la contundencia habitual ha pasado por apuros, especialmente en tercera ronda, ante el estadounidense Eliot Spizzirri que le ganó un set y ante el que estuvo contra las cuerdas debido al calor. Una interrupción y la cubierta del techo, aliviaron al campeón de las dos últimas ediciones que enderezó el camino.

Previamente ganó con facilidad y con retirada tras dos sets al italiano Hugo Gaston y después al australiano James Duckworth. En cuarta ronda recuperó la autoridad frente a su compatriota Luciano Darderi y también batió en tres mangas al estadounidense Ben Shelton en cuartos.

Con diecinueve victorias seguidas en Australia y veinte recientes en el circuito, Sinner está a solo dos partidos de situarse como el quinto jugador en lograr tres títulos de Australia seguidos y acercarse a los números de Alcaraz, que tiene dos Grand Slam más que el de San Cándido aunque ninguno en Melbourne.

Sinner espera a Djokovic. "Estos son los partidos para los que se entrena. Tenemos muchísima suerte de tener a Novak aquí jugando un tenis increíble a su edad", destaca Sinner.

"Es muy difícil jugar contra Novak. Sobre todo al mejor de cinco. Aún queda mucho. Será muy complicado. Nos conocemos bastante bien. Será interesante ver cómo gestionamos la situación", añadió el transalpino que ya ganó al serbio hace dos años en este escenario. Fue un triunfo que cambió la carrera de Sinner. "Sí que cambia un poco. Al mismo tiempo, hay que hacerlo una y otra vez… Es uno de los retos más difíciles que tenemos en nuestro deporte".

"Cuando das el paso adelante... la final de un Grand Slam... ganarle a Novak, cambia un poco. Pero al mismo tiempo, tienes que repetirlo una y otra vez. Es muy difícil. Es uno de los retos más difíciles que tenemos en nuestro deporte. Como dije en la cancha, es fantástico que Novak siga jugando a este nivel. Un nivel altísimo. Los Grand Slams siempre son muy difíciles contra Novak. A ver qué pasa. Al mismo tiempo, las cosas han cambiado, por supuesto aunque yo soy el mismo", dijo.