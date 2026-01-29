La semifinal entre Alcaraz y Zverev, antes que la de Djokovic y Sinner

La pista central del Melbourne Park tiene tres encuentros en su orden de juego del viernes, antepenúltima jornada, que se abrirá con la final del dobles mixto entre los autralianos Olivia Gadecki y John Peers ante los franceses Kristina Mladenovic y Manuel Guinard, en una sesión que arrancará a las 12.00 (02.00 CET).

Después saltarán a la pista Alcaraz, primer favorito, y Zverev y cerrará la jornada la otra semifinal entre Djokovic y Sinner.

+ Rod Laver Arena. Desde las 12.00 horas (02.00 CET)

Final dobles mixto. Olivia Gadecki/John Peers (AUS) - Kristina Mladenovic/Manuel Guinard (FRA)

Carlos Alcaraz (ESP, 1) - Alexander Zverev (ALE, 3)

Novak Djokovic (SRB, ) - Jannik Sinner (ITA, 2).