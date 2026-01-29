Los cuatro mejores por quinta vez

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, Jannik Sinner, campeón en las dos últimas ediciones, Alexander Zverev, finalista el pasado año y Novak Djokovic, diez veces vencedor, aceleran hacia la conquista de la competición. Además de la magnitud que por sí misma dispone un major, la historia alimenta el ansia de cada uno de los cuatro aspirantes por amarrar el trofeo.

Alcaraz apunta hacia el único Grand Slam que le falta, el que sería el séptimo de su carrera, el que le situaría como el más joven en completar el Grand slam y en acumular siete grandes. Sinner, porque se instalaría entre la relación de elegidos que acumula tres títulos en Australia, solo cinco lo han conseguido. Y el tercero seguido, solo cuatro lo han logrado.

Zverev, que se medirá en la primera semifinal a Alcaraz, terminaría con su maldición de los Grand Slam y por fin, al cuarto intento, conseguiría un éxito en un evento mayor. Djokovic, adversario de Sinner, se situaría como el único jugador en la historia, hombre o mujer, en acumular veinticinco Gran Slam, entre otros numerosos registros que pondría de su lado.

Por quinta vez en la Era Abierta, y por primera vez desde 2013, los cuatro favoritos han alcanzado las semifinales individuales masculinas del Abierto de Australia. No es habitual que los mejores lleguen juntos hasta este tramo. De hecho, en el total de los torneos grandes, solo ha ocurrido en la historia en diecisiete ocasiones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si el triunfo es para Alcaraz y Sinner, los dos primeros cabezas de serie, será la decimotercera vez que juegan una final en el Abierto de Australia y la segunda en años seguidos después de que en el pasado año, Sinner, que era el número uno, ganara a Zverev, entonces segundo del ránking mundial.

En esto, en las doce anteriores, ocho las ganó el cabeza de serie número uno y cuatro el número dos, la ultima en 1995.

Pero además, Si el español y el italiano cumplen con su condición de favoritos en las semifinales, disputarán por quinta vez seguida la final de un Grand Slam.

Sin embargo, si son Zverev y Djokovic los que ganan las semifinales, provocarán que por cuarta vez en la historia, en la Era Abierta, los dos primeros favoritos caigan al mismo tiempo en semifinales del Abierto de Australia y la quinta en el total de los Grand Slam.

Djokovic es el único jugador que ha derrotado tanto a Alcaraz como a Sinner en el mismo torneo: ganó a Alcaraz en semifinales y a Sinner en la final de las Finales ATP de 2023.

Carlos Alcaraz apunta en Melbourne al primer Abierto de Australia de su historia. Acumula seis títulos grandes pero se le resiste el de Melbourne. El único que falta en su palmarés. Todo lo contrario que Jannik Sinnr que con dos años más, 24, tiene cuatro grandes. Dos de ellos en el primer Grand slam del curso.

El español y el italiano son los dominadores incuestionables del circuito y desde que arrancó el curso 2024 han ganado cuatro títulos major cada uno y se han enfrentado en las finales de los tres últimos, los del 2025 a excepción, precisamente, del de Australia. Alcaraz ganó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. Sinner, que en Melbourne batió a Zverev, superó al español en Wimbledon.

Al enfrentarse en las finales de Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos del pasado curso, el murciano y el de San Cándido se convirtieron en la primera pareja de jugadores de la Era Abierta en disputar tres finales de Grand Slam en un año natural, y la primera desde 1964, cuando Roy Emerson se enfrentó a Fred Stolle en la final del Campeonato de Australia, Wimbledon y el Campeonato de Estados Unidos.

Si el domingo disputan la final en Melborune, se convertirán en la segunda pareja de jugadores en disputar cuatro finales consecutivas de individuales masculinos de Grand Slam, después de Djokovic y Nadal, quienes disputaron cuatro finales seguidas de Grand Slam desde Wimbledon 2011 hasta Roland Garros 2012. Completando la serie de finales de Grand Slam.

Sinner ha llegado a la final en los últimos cinco Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos del 2024 mientras Alcaraz logró tres seguidas. El italiano puede ser el tercer jugador en lograr seis finales del tirón en un grande después de Federer y Djokovic.

Otro panorama que se abre es una final entre el italiano y Alexander Zverev si vence el viernes a Alcaraz. Sería la misma lucha por el título que el año pasado, algo que solo ha ocurrido, de forma consecutiva, dos veces antes en la historia.

Alcaraz y Zverev se enfrentarán por decimotercera ocasión que romperá el equilibrio existente hasta ahora, con seis partidos ganados cada uno. Será la quinta vez que se crucen en un Grand Slam, donde también hay equilibrio. Cada uno ganó dos de los encuentros. El único partido que disputaron en Australia lo ganó Zverev, en los cuartos de final del 2024.

Este es su primer encuentro en una semifinal de Grand Slam. Han disputado tres cuartos de final de Grand Slam y una final. Han jugado dos semifinales en el circuito, con Zverev vencedor en Viena 2021 y Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati 2025.

Además, Alcaraz y Zverev afrontan sus décimas semifinales de Grand Slam. Entre los jugadores en activo, comparten el segundo puesto en la lista de más apariciones en semifinales individuales masculinas de Grand Slam, detrás de Novak Djokovic.

El duelo más reciente fue el de Cincinnati en el curso pasado. Ganó Alcaraz por 6-4 y 6-3. Y en los Grand Slam, el germano se impuso en los cuartos de final de Roland Garrosdel 2022 en cuatro sets y en el Abierto de Australia del 2024. Alcaraz venció en el Abierto de Estados Unidos del 2023 y en la final de Roland Garros del 2024.

En la otra semifinal, Sinner y Djokovic se enfrentan por undécima vez. El italiano ha ganado seis de los diez que han disputado. Pero especialmente significativo el dato de que se ha impuesto en los cinco más recientes.

Es el sexto cara a cara también en un Grand Slam y su segundo en el Abierto de Australia. Sinner lidera 3-2 en enfrentamientos previos de Grand Slam: Djokovic ganó sus dos primeros enfrentamientos de torneos grandes -en Wimbledon en 2022 y en 2023-, pero Sinner ha ganado los tres más cercanos a la actualidad en Grand Slam, incluido su único enfrentamiento previo en el Abierto de Australia, en semifinales en 2024.

De los cinco enfrentamientos previos entre ambos en Grand Slams, cuatro han sido semifinales. Sinner lidera 3-1 en sus enfrentamientos en semifinales de Grand Slam.

Sinner aspira a derrotar a Djokovic por sexto enfrentamiento consecutivo y convertirse en el primer jugador en conseguir victorias en seis enfrentamientos consecutivos a nivel de circuito contra el serbio. Rafael Nadal es el único otro jugador que ha conseguido cinco victorias consecutivas contra Djokovic.