Raducanu deja de trabajar con Francis Roig seis meses después

Raducanu y Roig comenzaron a trabajar hace unos meses de cara a la recta final de la temporada, pero la británica confirmó la marcha del español después del mal resultado en el Abierto de Australia, donde perdió en segunda ronda.

"Gracias por nuestro tiempo juntos. Ha sido más que un entrenador para mí y hemos pasado grandes momentos en la pista. Estoy muy agradecido por todo lo que me has enseñado y lo que hemos compartido", dijo Raducanu en sus redes sociales.

La llegada de Roig al equipo de Raducanu se produjo justo antes del pasado US Open, donde la británica llegó a la tercera ronda, eliminada por la kazaja Elena Rybakina. Desde aquello, debido en parte a los problemas físicos que ha atravesado, Raducanu no volvió a ganar dos partidos consecutivos en lo que jugó el resto del año.

En el inicio de esta temporada, Raducanu alcanzó los cuartos de final de Hobart, donde perdió ante la australiana Taylah Preston, número 204 del ránking.

Roig, antes de trabajar con Raducanu, fue entrenador de Rafael Nadal y de Matteo Berrettini.