Rybakina y la final contra Sabalenka: "En el 2023 jugamos una gran batalla"

Rybakina, campeona de Wimbledon en el 2022, jugó por el titulo del primer Grand Slam del curso en el 2023, precisamente contra Sabalenka, a la que se medirá por el trofeo el próximo domingo.

La kazaja de origen ruso, que subirá el lunes hasta el tercer lugar de la clasificación WTA, perdió entonces ante la bielorrusa. Ahora tiene la oportunidad de tomarse la revancha.

Rybakina elogió el buen nivel de su rival, Pegula, sobre todo en el segundo set que ganó en el desempate cuando apuntaba a una tercera manga. "Jessica jugó tan bien que me alegro de haber superado ese momento. Estaba nerviosa al final así que estoy feliz de que me haya ido bien. Ahora, sobre todo, necesito descansar antes de la final", analizó la jugadora KAzaja.

Tras ganar Wimbledon en 2022, Rybakina jugará su primera final importante desde su derrota ante Sabalenka hace tres años en Melbourne. "Fue una buena batalla, pero ella jugó mejor ese día. Espero que el sábado yo saque mejor que esta vez", reconoció Rybakina antes de jugar su tercera final de un Grand Slam.

Elena Rybakina destacó la relevancia del triunfo que le lleva a la final. "Significa mucho para mí. Fue un partido muy difícil. Fue un segundo set épico. Me alegro mucho de haber ganado. Jessica jugó muy bien en el segundo set. Luchó hasta el final. Estoy súper feliz de estar en la final", añadió.

La kazaja insistió en la importancia que le da haber evitado la remontada de la jugadora estadounidense y de haber evitado llegar al tercer set.

"Estoy muy orgulloso de que, independientemente de la situación, de que iba ganando y luego ella reaccionó y puso una situación muy ajustada, me mantuve ahí. Luché por cada punto. Simplemente feliz por eso", añadió.

"De hecho, el partido empezó muy bien, incluso en comparación con los anteriores. En general, hay muchas cosas positivas que sacar. Definitivamente, solo necesito descansar un poco", dijo la kazaja con la idea de recuperar fuerzas para la final del sábado donde jugará contra Sabalenka otra vez.

"Aquél partido fue muy, muy estresante. Tuve buen partido, épico aquí hace un par de años y lo perdí... tuve un pequeño recuerdo. Pero estoy súper contenta de que al final pueda volver a jugar un partido por el título", indicó sobre el partido del 2023 que se le escapó ante Sabalenka.

"Jugamos una gran batalla", dijo Rybakina, recordando la final de 2023. "Al final, ella jugó un poco mejor y remontó. Ganó ese partido, muy merecido. Quiero disfrutar de la final y espero sacar mejor que hoy, lo cual me ayudará", apuntó Rybakina que jugará su segunda final en Australia.

"Estoy muy motivada para lo que pueda venir. Voy a hacer lo de siempre, la misma rutina. Entrenar por la mañana y luego, a lo mejor, quizá me voy de compras por la ciudad para relajarme. A veces me gusta desconectar cuando estoy fuera de la cancha".