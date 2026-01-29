Sabalenka tras el pase a la final: "Me siento lista para pelear con lo que tenga"

Sabalenka, que disputará su cuarta final consecutiva en el torneo, afirmó que el evento australiano saca lo mejor de su tenis. "Amo este lugar, este estadio y Melbourne. Disfruto cada vez que compito aquí", señaló en una rueda de prensa.

La número uno del ránking WTA se enfrentará a la kazaja Elena Rybakina, después de que esta viviera una ajustada semifinal frente a la estadounidense Jessica Pegula.

La bielorrusa explicó que ha cambiado su mentalidad tras las finales perdidas en temporadas anteriores. "Aprendí muchas lecciones. Ahora estoy preparada para aceptar lo que venga y luchar en cada momento. Cuando tengo esa mentalidad, juego mi mejor tenis", dijo.

Sobre la controvertida advertencia por supuesta interferencia durante el partido, Sabalenka reconoció que la decisión la molestó, pero también la ayudó.

"Me enfadó, pero me ayudó a ser más agresiva. Si vuelve a pasar, que lo haga: me beneficia", ironizó.

En cuanto a una final ante Rybakina, quinta del mundo, Sabalenka destacó su resto y resaltó la potencia de sus golpes.

La bielorrusa también recordó con cariño su primera corona en Melbourne en 2023 y evitó hablar de legado. "No pienso en definir una era. Solo en hacer mi trabajo, punto a punto", concluyó.