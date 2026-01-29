Samu López: "Alcaraz llega en un momento muy bueno para las semifinales"

"El camino ha sido progresivo. Le hemos ido viendo que, conforme van pasando los días, va cogiendo más confianza y más ritmo. Es la primera competición del año y, además, un Grand Slam", señaló López, que considera que llegan "en un buen momento" para medirse al alemán este viernes.

"Luego ya veremos en pista, pero yo creo que está preparado", destacó López, quien se convirtió en una figura clave en el equipo del murciano después de que se desvinculara de su anterior entrenador, Juan Carlos Ferrero.

El técnico reconoció que, pese a la clara mejora, el juego de Alcaraz todavía puede experimentar altibajos, aunque cada vez son menos frecuentes. "Venimos trabajando la concentración desde hace mucho tiempo, muy ligada a la madurez de un jugador. Estamos hablando de una persona que llegó al circuito batiendo récords y eso tenía que ir madurando", explicó.

"Poco a poco se va consiguiendo, con trabajos específicos en los entrenamientos para mantener una intensidad alta de forma continua. Cada día tiene menos altibajos. Creo que es casi imposible mantener una línea perfecta, pero lo está haciendo muy bien", añadió.

López también se refirió a las palabras de Alcaraz, que recientemente le definió como "el mejor entrenador del mundo". El preparador restó importancia a la etiqueta, aunque agradeció el gesto, especialmente al no haber sido jugador de élite él mismo.

"Un exjugador de élite tiene cierta ventaja frente a un entrenador que viene desde abajo, porque ha vivido en pista finales de Grand Slam o grandes momentos. Yo no he tenido esa experiencia como jugador, pero sí he acompañando a tenistas en rondas importantes", comentó.

"Siempre me ha gustado comunicarme con el jugador con frases o palabras que entienda bien, pero de una manera alegre, sin darle tanta importancia. Al final, esto es un juego, no nos va la vida en ello. Queremos ganar, claro, y él es el que más quiere, pero intento rebajar el estrés y que se sienta más libre", explicó.

Sobre la evolución personal del murciano, López apuntó que Alcaraz "sigue madurando" y que ha mejorado en su capacidad de escuchar y de expresar opiniones. "Aprender a escuchar es lo más importante para entender qué te están diciendo. Los jugadores crecen con una disciplina en la que te dicen lo que tienes que hacer y tú obedeces, pero llega un momento en el que entra la reflexión. Está en esa fase en la que el mensaje es bidireccional", detalló.

En cuanto a su nuevo rol como primer entrenador, aseguró que la dinámica de trabajo apenas ha cambiado.

"No ha cambiado absolutamente nada en la planificación. Ya lo teníamos todo previsto y lo hemos llevado a cabo. Lo único diferente es que ahora tengo más responsabilidad. Antes la compartía y ahora recae sobre mi figura, pero por lo demás prácticamente es igual", afirmó.

López destacó la evolución técnica de Alcaraz, especialmente en los primeros golpes de cada punto.

"Ha mejorado prácticamente en todo. Si tuviera que señalar dónde puede seguir creciendo, diría que en el saque, el resto y el primer golpe. Hoy en día es muy importante cómo se empieza el punto. Hemos trabajado mucho la precisión, la colocación y la profundidad en los restos, entendiendo que no todo es potencia", analizó el alicantino.

El técnico confesó que dudó antes de aceptar la oferta para entrenar al campeón español, principalmente por el impacto en su vida familiar.

"Te lo planteas, sobre todo por los viajes constantes. Tengo mujer y dos hijos, lo hablas con ellos y valoras si vale la pena. Pero una oportunidad así para un entrenador sin gran renombre es difícil que aparezca", añadió.

Sobre la presión de llevar las riendas de una estrella como Alcaraz, López aseguró que no se deja dominar por ella. "Presión siempre va a haber, sería estúpido decir que no, sobre todo en las primeras rondas de un Grand Slam. Pero yo me centro en hacer todo lo que puedo y estar contento conmigo mismo. Si doy el 100 %, llego hasta donde llego".

De cara a la semifinal ante Zverev, López ve a su pupilo "bien y preparado, mentalmente también", un aspecto que considera clave.

"Aceptar que cuando las cosas van mal hay que seguir centrado en tu juego, en cómo te gusta jugar, dar espectáculo. Si mantiene una buena actitud y acepta los problemas que vengan, le va a salir lo mejor de él", afirmó. "Zverev es un jugador muy complicado, con mucha experiencia. Va a marcar mucho el saque y será una batalla bonita".

Las claves del partido, concluyó, pasarán por el servicio y la iniciativa en los puntos.

"Zverev depende mucho del saque. Carlos tiene más armas, pero será importante quién domine y quién pega primero. La constancia va a ser fundamental", concluyó.