Alcaraz: "El estrés, el calor y los nervios han pasado factura"

El murciano apuntó a posibles causas como la deshidratación, la falta de sales o los nervios acumulados durante el encuentro. "Problemas físicos pueden venir por falta de sales, deshidratación... ha habido bastantes nervios y eso es lo que intentaremos mejorar", afirmó tras el duelo en una rueda de prensa.

Alcaraz, que tuvo que solicitar una pausa médica para ser atendido por un fisioterapeuta, evitó detallar qué tomó para recuperarse: "eso queda entre mi equipo y yo", y asumió que el desgaste tendrá consecuencias en su estado físico y que mañana se levantará "tieso", reconoció.

El español calificó el duelo como uno de los más exigentes de su carrera: "ha sido uno de los partidos más duros que he jugado hasta ahora; nos hemos empujado mutuamente al límite", señaló antes de destacar el nivel mostrado por ambos.

"El nivel ha sido realmente muy alto y estoy muy feliz de haber conseguido la victoria y es uno de los mejores partidos que he ganado", dijo el murciano.

Alcaraz negó haber pensado en retirarse pese a las imágenes que circularon durante el encuentro. "He visto el vídeo y a la gente hablando de que me iba a retirar, pero no hubo ni un solo segundo en el que pensara en eso", afirmó, al tiempo que subrayó su rechazo a rendirse.

"Odio rendirme. Siempre creo que puedo volver en cualquier situación, cada paso más, cada segundo más de sufrimiento y de lucha merece la pena", afirmó.

El español explicó que los calambres fueron aumentando con el paso de los juegos. "Al principio lo noté en el abductor derecho, por eso llamé al fisio. No sabía si eran calambres, pero con el estrés vino todo después", relató, antes de confirmar que optaron por pedir el tiempo médico para tratar la zona afectada.

En cuanto a su estado físico de cara a la final, admitió que el cuerpo está fatigado tras el esfuerzo prolongado.

"Me siento cansado. Obviamente después de cinco horas y media los músculos están tocados", indicó, aunque confió en el tratamiento y la recuperación. "Mañana tendré sesión con el fisio y veremos... Espero que no sea nada y estar lo mejor posible para la final".

Alcaraz destacó su fortaleza mental durante el partido y aseguró que nunca se vio derrotado. "Sinceramente no me he visto muerto en ningún momento, siempre confiaba en que iba a volver", explicó tras reconocer que en el quinto set dejó escapar varias oportunidades.

El español también miró hacia el partido decisivo del domingo: "lo vamos a intentar... Me recuerda a cuando Rafa (Nadal) tuvo la semifinal en Australia y luego se fue a un quinto set... El cuerpo puede aguantar si tienes las cosas claras".

Sobre la recuperación inmediata, admitió que le costará descansar tras el subidón de adrenalina. "He estado viendo las semifinales y ahora intentaré hacer todo lo posible para estar listo. A veces es difícil dormirse después de estos partidos, pero lo intentaré lo antes posible" concluyó.

Alacaraz vivirá este domingo su primera final en Australia, en la que se enfrentará a Jannik Sinner, número dos del mundo, o a Novak Djokovic, cuarto, una vez se resuelva el duelo entre ambos en semifinales.