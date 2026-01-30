Nadal: "Si tengo que apoyar a alguien en la final, siento que es a Alcaraz"

"Antes que nada, va a ser un placer ver la final en directo. Al no estar en una mentalidad profesional desde hace un tiempo, lo primero que quiero es volver a disfrutar de una gran batalla y de un gran nivel de tenis", explicó Nadal a un grupo reducido de periodistas internacionales entre los que se encontraba EFE, ilusionado por el duelo decisivo entre Djokovic y Alcaraz del domingo.

Sin embargo, recordó también la historia compartida que tiene con Novak, actual número cuatro del mundo, con quien tiene "una historia increíble" y al que desea "lo mejor", pero recordó que Carlos es español y eso hace que se decante su balanza hacia el murciano.

El campeón de 22 títulos de Grand Slam no ocultó su cercanía con el español, con quien ha compartido experiencias recientes. "Tengo una buena relación con él, compartimos los Juegos Olímpicos, compartimos el equipo español... Si gana Novak, estaré contento por él porque, en cierto modo, es espectacular lo que está haciendo. No sería un drama para mí, pero si tengo que apoyar a alguien, siento que tengo que apoyar a Carlos", señaló.

Nadal, quien logró coronar el Abierto de Australia en dos ocasiones -2009 y 2022- cumplió justo este sábado cuatro años de su histórico triunfo en Melbourne ante el ruso Daniil Medvedev en cinco sets.

"Lo de cuatro años atrás es pasado, no acostumbro a mirar muy para atrás ni a vivir con nostalgia, pero al final yo aquí vengo para disfrutar desde otro punto de vista. Lo que pasó, pasó, fue muy bonito y ahora vivo feliz otra etapa de mi vida", afirmó.

Sobre la semifinal de Alcaraz y el alemán Alexander Zverev, tercero del ránking ATP, Nadal destacó el componente emocional del partido.

"Ayer fue un partido emocionante, creo que tuvo un poco de todo. Tuvo drama por lo que le pasó a Carlos en el tercer set y después, como es lógico en estas situaciones, los calambres, si consigues aguantar un buen rato, suelen pasar; son calambres a veces tensionales", analizó.

"Al final, el partido tuvo todo lo que tiene que tener para que la gente se involucre, para que genere emociones en nuestro deporte y en las personas que lo están viendo", añadió.

El exnúmero uno del mundo se mostró confiado en la recuperación del español tras la larga semifinal de casi cinco horas y media.

"Estoy seguro de que se va a recuperar. Aunque haya sido una batalla larga, la otra semifinal tampoco fue corta y con un jugador que tiene una edad distinta, así que creo que Carlos tiene incluso más posibilidades de recuperarse mejor que Novak", apuntó.

Nadal también reflexionó sobre los caminos de las nuevas generaciones.

"Cada uno hace su camino, pero al final cada uno hacemos lo que podemos en cada momento. Cuando sucedió lo de 2009, él era muy joven y supongo que ni era consciente de nada", dijo, en referencia a Alcaraz.

"Cuando creces viendo lo que hacen otros, siendo un niño, te puedes inspirar, coger emoción y pasión por lo que has visto en la televisión. A mí me pasó y estoy convencido de que a Carlos también le pasa", afirmó.

Al hablar del legado de su generación, Nadal fue claro. "Hemos conseguido que el tenis se vea como un deporte que puede ser más longevo de lo que era. Cuando llegué al circuito, con 28 o 29 años eras un 'superveterano' y te tenías que retirar. Esta generación ha dado una vuelta de tuerca a lo que es alargar la carrera profesional", explicó.

Por último, se refirió a Jannik Sinner, número dos del mundo, tras su derrota ante Djokovic de la víspera. "Creo que fue un partido duro para Jannik, porque el gran favorito era él, pero jugaba contra un jugador con una historia muy especial en este torneo. Se aprende de todo, de las victorias y de las derrotas", concluyó Nadal, convencido de que el italiano "es un jugador muy fuerte mentalmente".