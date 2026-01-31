Djokovic aventaja a Alcaraz en los precedentes

La más reciente fue para el murciano, que batió al serbio en el pasado Abierto de Estados Unidos. Sin embargo, en la única ocasión en la que jugaron en el Melbourne Arena, en el 2025, fue Djokovic el que ganó a Alcaraz, en la eliminatoria de cuartos de final. Después, el jugador de Belgrado, que ya había dado síntomas en ese partido de ciertos contratiempos físicos, se retiró ante Alexander Zverev y no jugó la semifinal.

Cinco de esos nueve cara a cara previos han sido en torneos del Grand Slam. Alcaraz ganó tres: en las finales de Wimbledon del 2023 y 2024 y en el último Abierto de Estados Unidos; el serbio se impuso en la semifinal de Roland Garros del 2023 y en el Abierto de Australia del 2025.

La serie de cara a cara arrancó en el 2022, cuando Alcaraz irrumpió con fuerza en el circuito, su primer gran año. Fue en el Masters 1000 de Madrid, sobre tierra. El murciano con 18 años. Entonces, ganó a Rafael Nadal en cuartos de final, a Djokovic en semifinales, al que remontó, y en la final al alemán Alexander Zverev.

El serbio también hizo suyos los encuentros de la final del Masters 1000 de Cincinnati 2023 que consiguió en tres sets y en las semifinales de las Finales ATP de ese mismo año.

-- Relación de enfrentamientos entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

2022 M.1000 Madrid SF Tierra Alcaraz 6-7(5), 7-5 y 7-6(5)

2023 Roland Garros SF Tierra Djokovic 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1

2023 Wimbledon F Hierba Alcaraz 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6 y 6-4

2023 M.1000 Cincinnati F Dura Djokovic 5-7, 7-6(7), 7-6(4)

2023 Finales ATP SF Dura Djokovic 6-3, 6-2

2024 Wimbledon F Hierba Alcaraz 6-2, 6-2 y 7-6(4)

2024 Juegos Olímpicos F Tierra Djokovic 7-6(3), 7-6(2)

2025 Abierto Australia 1/4 Dura Djokovic 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4

2025 Abierto EEUU SF Dura Alcaraz 6-4, 7-6(4), 6-2.