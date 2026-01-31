Tenis
31 de enero de 2026 - 18:50

El ADV de Andy Murray y el KRÜ de Kun Agüero jugarán la final de la Hexagon Cup en Madrid

Madrid, 31 ene (EFE).- El ADVantage Team del extenista británico Andy Murray y el Krü del exfutbolista argentino Kun Agüero disputarán este domingo la final de la Hexagon Cup de pádel que se disputa en la Caja Mágica de Madrid, al acabar en los dos primeros puestos de la primera fase con 9 puntos en ocho partidos.

Delfina Brea y Martina Calvo, dupla de ADVantage, abrieron la jornada con victoria ante Tamara Icardo y Claudia Fernández, del X Padel Team del piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, por un rotundo 6-3 y 6-0. Con este triunfo, el equipo de Andy Murray ya se aseguraba su presencia en la final.

El Krü accedió a la lucha por el título gracias a las victorias de Andrés Lancha y Marc Sintes ante Enzo Jenson y Ramiro Valenzuela, del Rafa Nadal Academy, por 3-6, 6-3 y 14-12, la de Sofia Araújo y Claudia Jensen frente a Alejandra Salazar y Carmen Goenaga por un doble 7-5, y la de Fede Chingotto y Momo González contra Martín Di Nenno y Juan Tello por 3-6, 7-6 y 10-3.

El equipo RL9 del futbolista polaco del Barcelona Robert Lewandowski, líder tras la jornada del viernes, se quedó fuera de la final tras la derrota de Agustín Tapia y Jon Sanz ante Paquito Navarro y Fran Guerrero, del Hexagon Team, por 4-6, 6-4 y 12-10.

La final se juega este domingo a tres partidos a partir de las 16.00 (15.00 GMT).

