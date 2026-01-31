El ADV de Andy Murray y el KRÜ de Kun Agüero jugarán la final de la Hexagon Cup en Madrid

Delfina Brea y Martina Calvo, dupla de ADVantage, abrieron la jornada con victoria ante Tamara Icardo y Claudia Fernández, del X Padel Team del piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, por un rotundo 6-3 y 6-0. Con este triunfo, el equipo de Andy Murray ya se aseguraba su presencia en la final.

El Krü accedió a la lucha por el título gracias a las victorias de Andrés Lancha y Marc Sintes ante Enzo Jenson y Ramiro Valenzuela, del Rafa Nadal Academy, por 3-6, 6-3 y 14-12, la de Sofia Araújo y Claudia Jensen frente a Alejandra Salazar y Carmen Goenaga por un doble 7-5, y la de Fede Chingotto y Momo González contra Martín Di Nenno y Juan Tello por 3-6, 7-6 y 10-3.

El equipo RL9 del futbolista polaco del Barcelona Robert Lewandowski, líder tras la jornada del viernes, se quedó fuera de la final tras la derrota de Agustín Tapia y Jon Sanz ante Paquito Navarro y Fran Guerrero, del Hexagon Team, por 4-6, 6-4 y 12-10.

La final se juega este domingo a tres partidos a partir de las 16.00 (15.00 GMT).

