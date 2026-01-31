31 de enero de 2026 - 03:55
Harrison y Skupski logran su primer gran torneo en dobles
Redacción deportes, 31 ene (EFE).- El estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski lograron su primer gran triunfo como equipo al conquistar el torneo de dobles masculino del Abierto de Australia al vencer a los australianos Jason Kubler y Marc Polmans por 7-6(4) y 6-4.
El norteamericano y el británico, que llegó a ser número uno del mundo de dobles, se estrenaron como equipo en el torneo de Adelaida, hace dos semanas y sellaron su victoria en el primer Grand Slam del curso después de una ora y 49 minutos.