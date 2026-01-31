Jornada de reflexión para Alcaraz y Djokovic

El gran esfuerzo realizado por ambos en sus respectivas semifinales ha propiciado que se tomen la víspera como una jornada de recuperación, de distracción y de descanso.

Carlos Alcaraz, que apunta a su séptimo Grand Slam y al primero en el Abierto de Australia para completar la relación de grandes torneos en su historia, necesitó cinco horas y 27 minutos para solucionar su enfrentamiento contra el alemán Alexander Zverev.

Además de la duración del enfrentamiento, el más largo de la historia en una semifinal del primer grande de la temporada, el cara a cara con el germano supuso un enorme desgaste físico. El número uno del mundo, que no había perdido set alguno hasta este penúltimo tramo del evento, tuvo que agotar las cinco mangas.

De hecho, en el ecuador del partido sufrió calambres y vomitó. Necesitó el auxilio de los fisioterapeutas de pista. Aunque luego se recuperó y terminó a alto nivel para ganar el partido. "Sé que me voy a levantar tieso. Voy a iniciar el proceso de recuperación para estar lo mejor posible en la final. Voy a esforzarme y dar lo mejor para el domingo estar en la mejor disposición que pueda", aventuró el murciano tras ganar a Zverev.

Ni Alcaraz ni Djokovic se ejercitaron en el Melbourne Park. Ninguno estaba incluido en el programa de prácticas del sábado. El español se puso en manos de su equipo para encontrar la mejor puesta a punto ante el choque del domingo.

Novak Djokovic, que también necesitó más de cuatro horas para superar al italiano Jannik Sinner en la otra semifinal y regresar, casi dos años después a una final de un Grand Slam, ya anunció tras el intenso duelo con el vigente campeón que no tenía pensado hacer horas de pista este sábado.

El ganador de veinticuatro Grand Slam abandonó el Melbourne Park a altas horas de la madrugada. Además de que su choque con Sinner comenzó más tarde de lo previsto a causa de la duración del partido anterior, el partido se resolvió también a cinco sets. Después, tiempo de recuperación y de compromisos con la prensa, por lo que el serbio, de 38 años, priorizó el descanso a cualquier otra situación.

Djokovic sufrió también un duro duelo contra el italiano Sinner. Sin embargo, sus horas de pista son menos que las de Alcaraz. El balcánico ha tenido un tránsito más amable por el cuadro, con la retirada de uno de sus rivales, el checo Jakub Mensik en octavos y se salvó en cuartos con el italiano Lorenzo Musetti, que se retiró lesionado cuando había ganado los dos primeros sets y el jugador de Belgrado estaba contra las cuerdas.

Alcaraz y Djokovic entrenarán en pista, como suele ser habitual, horas antes de la final, prevista para las 19.30 hora local (09.30 CET).