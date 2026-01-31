31 de enero de 2026 - 08:20
La colombiana Osorio gana su primer torneo WTA 125 en Manila
Redacción deportes, 31 ene (EFE).- La colombiana María Camila Osorio, 84 del ránking mundial, ha ganado este sábado su primer torneo WTA 125 al imponerse en la final de Manila a la croata Donna Vekic con una vibrante remontada.
Osorio, que continuará en el 'top 100' de la clasificación universal, culminó una buena semana en la capital filipina y se impuso en dos horas y 32 minutos por 2-6, 6-3 y 7-5 tras un comienzo sufrido y una reacción con valentía y solidez.