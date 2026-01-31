Martín de la Puente pierde la final de tenis en silla de ruedas

El jugador vigués, diploma olímpico en los Juegos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, intentaba convertirse en el primer español campeón individual en un torneo del Grand Slam tras haber ganado varios en dobles.

Tuvo la final a su favor cuando se impuso en la primera manga por 6-3, pero el joven japonés, que ya había ganado el año pasado Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, reaccionó y se apuntó los dos siguientes parciales por 6-2 para coronarse tras dos horas y 18 minutos.

Con este triunfo Tokito Oda completa su doblete particular tras haber ganado el título también en dobles junto al argentino Gustavo Fernández, al que precisamente ganó en la semifinal individual.