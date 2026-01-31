Tenis
Martín de la Puente pierde la final de tenis en silla de ruedas

Redacción deportes, 31 ene (EFE).- El español Martín de la Puente, tercer cabeza de serie, ha perdido este sábado la final del torneo de tenis en silla de ruedas del Abierto de Australia ante el japonés Tokito Oda, segundo favorito.

Por EFE

El jugador vigués, diploma olímpico en los Juegos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, intentaba convertirse en el primer español campeón individual en un torneo del Grand Slam tras haber ganado varios en dobles.

Tuvo la final a su favor cuando se impuso en la primera manga por 6-3, pero el joven japonés, que ya había ganado el año pasado Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, reaccionó y se apuntó los dos siguientes parciales por 6-2 para coronarse tras dos horas y 18 minutos.

Con este triunfo Tokito Oda completa su doblete particular tras haber ganado el título también en dobles junto al argentino Gustavo Fernández, al que precisamente ganó en la semifinal individual.