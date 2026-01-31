Rybakina: "Es un logro increíble, estoy súper feliz y orgullosa"

"Es un logro increíble. Estoy súper feliz y orgullosa", señaló la tenista en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que reconoció la dureza de un duelo que se resolvió tras más de dos horas de intensa batalla.

Rybakina admitió que no esperaba poder darle la vuelta a determinados momentos del partido, aunque subrayó que supo aprovechar "las oportunidades" que se le presentaron frente a una rival a la que calificó como "muy dura".

La campeona recordó la final de 2023, también ante Sabalenka y con un desarrollo similar en los dos primeros sets, aunque entonces no logró cerrar el tercer parcial a su favor.

"La última vez estuve cerca, pero ella jugó realmente bien. Hoy sabía que, si tenía la ocasión de tomar ventaja, debía arriesgar un poco más e ir a por mis golpes", explicó. En ese sentido, destacó la importancia de no esperar errores de la oponente y evitar intercambios largos desde el fondo de la pista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rybakina negó sentirse invencible pese a su gran inicio de temporada y apuntó al trabajo con su equipo como uno de los factores determinantes de su rendimiento.

"Estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos. Encontré mi mejor forma aquí, en un Grand Slam", afirmó. También puso en valor la comunicación constante con su entorno técnico para adaptar entrenamientos y calendario a las exigencias físicas del circuito.

La jugadora señaló que vencer a rivales de la talla de Sabalenka y la polaca Iga Swiatek, número dos del mundo, a lo largo del torneo le aporta confianza para aspirar a mantener regularidad durante el resto del año. "Ellas llevan mucho tiempo en la cima con resultados estables. Estoy contenta de volver a este nivel", indicó.

Sobre la comparación con su triunfo en Wimbledon, Rybakina aseguró que las sensaciones son distintas. "Allí todo era nuevo y muy estresante. Ahora, con la experiencia, gestiono mejor las emociones", concluyó la tenista, que espera celebrar el título junto a su equipo y su familia antes de retomar la competición.